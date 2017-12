324 000 $ remis aux écoles de la CSSMI en 2017 grâce au Grand défi Pierre Lavoie!

Le célèbre Pierre Lavoie était de passage à l’école Clair Matin, le 17 novembre dernier pour remettre un chèque symbolique de près de 324 000 $ à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles (CSSMI), un montant totalisant l’argent remis dans les écoles grâce au

1000 KM édition 2017!

Chaque équipe inscrite à cet évènement d’envergure doit s’associer à au moins une école primaire de son choix pour l’inciter à s’inscrire au défi des Cubes énergie du mois de mai et pour exercer une forme de parrainage auprès des jeunes en matière de saines habitudes de vie. Tous les dons dépassant le montant d’inscription que l’équipe aura réussi à amasser seront retournés à l’école.

En bref

• Au printemps 2012, la CSSMI adhérait pour la première fois de façon officielle au programme du Grand

• Défi Pierre Lavoie (GDPL).

• De nombreux établissements et services de la CSSMI participent aux activités du GDPL par le concours et la tournée des Cubes énergie, par les défis cyclistes Le 1000 km et La Boucle et par les défis coureurs La course au secondaire et La course de nuit.

• Le 1000 KM 2018 sera la 10e édition de l’événement.