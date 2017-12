Activités à saveur annécienne au Marché de Noël de Sainte-Thérèse

Afin de souligner le 30e anniversaire du pacte d’amitié unissant les villes de Sainte-Thérèse et d’Annecy, en France, la Ville de Sainte-Thérèse propose aux visiteurs du Marché de Noël des activités spéciales gratuites les dimanches 10 et 17 décembre prochains, entre 11 h et 17 h. C’est un rendez-vous à la Place Lagoa!

Dégustation : Les plus gourmands seront ravis de goûter de savoureux fromages savoyards : Le Reblochon, la Tomme de Savoie et le Beaufort d’été AOP.

Exposition de photos : Celles et ceux qui ont envie de voyager à Annecy l’instant d’un moment pourront le faire grâce à l’exposition de photographies Je te présente ma ville, qui avait été organisée dans le cadre d’un concours de photos dans chacune des villes. Les 30 premiers visiteurs recevront un magnifique calendrier 2018 renfermant les photos de l’exposition.

Tours de carriole commentés : Pour se familiariser avec la Ville d’Annecy, il suffira de monter à bord de la carriole pour un tour commenté.

Captation de vœux : De 13 h à 15 h, les Thérésiens et les visiteurs du Marché de Noël sont invités à offrir leurs meilleurs vœux des Fêtes aux Annéciennes et aux Annéciens. Les chaleureux messages seront captés par caméra, puis envoyés à la Ville d’Annecy, qui les partagera sur sa page Facebook pendant les Fêtes. La Ville de Sainte-Thérèse les diffusera également sur son site Web.



« Quelle belle façon de clore les célébrations entourant le 30e anniversaire du pacte d’amitié entre Sainte-Thérèse et Annecy. La période des Fêtes est propice aux rapprochements et aux moments de bonheur partagés. C’est pourquoi la Ville tenait à profiter de l’occasion pour offrir aux citoyens comme aux visiteurs du Marché de Noël, la chance de se rapprocher de nos cousins annéciens », a déclaré la mairesse de SainteThérèse, madame Sylvie Surprenant.



Rappelons que la Maison des métiers d’art se poursuit jusqu’au 10 décembre dans le chaleureux décor de la Maison Lachaîne, alors que le Marché de Noël demeure installé à la Place du Village jusqu’au 17 décembre. Jusqu’au 22 décembre, citoyens et visiteurs sont invités à prendre part au concours Sur la trace des lutins, en repérant les lutins dans les commerces participants du Village, pour courir la chance de remporter un prix.



Consultez la programmation complète de l’événement Le Village devient maboule! au www.sainte-therese.ca et suivez la page Facebook de la Ville pour ne rien manquer! #maboule2017