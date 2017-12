Résultats préliminaires de la Grande Guignolée de Moisson Laurentides

Grâce au travail de 1 644 bénévoles, de plus de 30 entreprises, de 73 marchands d’alimentation et de 3 écoles, Moisson Laurentides est fier d’annoncer les résultats préliminaires de cette activité mobilisatrice. Avec plus de 18 928 kilogrammes de denrées recueillies comptabilisées à ce jour, et près de 264 000 $, Moisson Laurentides et toute son équipe désirent remercier la population pour sa très grande générosité renouvelée. Merci à tous les médias de la région pour leur implication et leur support tout au long de l’événement.



Le 7 décembre dernier, lors de la journée de la Grande guignolée et lors de la tournée avec la présidente d’honneur, madame Marie-Josée Taillefer et l’équipe de CIME FM, nous avons été témoins d’une énorme chaîne d’entraide. En tout, ce sont plus de 129 points de collecte, dont 56 points extérieurs, qui étaient répartis sur tout le territoire. Le dynamisme, la générosité et l’engagement de la présidente d’honneur, madame Marie-Josée Taillefer, ont insufflé à toute l’équipe en place l’énergie nécessaire pour mener à bien cette activité majeure et essentielle pour Moisson Laurentides et pour toute la clientèle desservie.

Merci… et plus encore!



Dire merci peut sembler banal, mais c’est encore le mot le plus juste pour exprimer notre gratitude à toute la population. Au nom de l’équipe de Moisson Laurentides et des quelque 20 000 personnes qui comptent sur nous pour manger tous les jours, nous vous disons : MERCI!



Un merci particulier aux municipalités qui ont permis des points de collecte sur rue dont Blainville, Boisbriand, Labelle, Mirabel, Mont-Laurier, Rosemère, Saint-Eustache, Saint-Jérôme Sainte-Thérèse, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Hippolyte et Val-David. Merci également aux services de police, au Ministère des transports du Québec ainsi qu’aux médias de la région pour leur collaboration. Le décompte se poursuit.



Les gens peuvent aussi continuer de donner jusqu’au 23 décembre prochain chez les marchands participants ou par le biais du site Internet de Moisson Laurentides à moissonlaurentides.org.