Que faire en cas d'abcès dentaire ?

Un abcès est la conséquence d’une infection bactérienne. L’accumulation de pus provoque une douleur intense qui peut même se propager sur le visage. Non soigné, ses conséquences seront graves : infection des sinus, perte de la dent affectée, dispersion des bactéries vers le cœur via les vaisseaux sanguins… Que faire en première intention pour se soulager ?

Quels sont les différents types d’abcès dentaires ?

L’abcès sur la gencive a pour origine un déchaussement de la dent, une évolution des dents de sagesse avant une extraction ou consécutive à son extraction, mais aussi, et c’est le plus souvent le cas, une dent cassée par une carie trop profonde. Dans tous les cas, les bactéries ont atteint les nerfs de la dent, d’où la douleur.

Les autres symptômes se manifestent par un gonflement de la bouche et du visage, une rougeur, voire une tuméfaction au niveau de la dent et une mauvaise haleine dues à la présence de pus. Il est également possible de se sentir fatigué et d’avoir de la fièvre. Dans tous les cas, il faut prendre rapidement rendez-vous dans une clinique dentaire à Laval. En cas de diabète, de traitement immunodépresseur, de chimiothérapie ou de séropositivité, il y a même urgence absolue.

Comment soulager la douleur ?

En attendant votre rendez-vous, vous pouvez quand même soulager la douleur intense.

Ne prenez pas d’anti-inflammatoire, vous pourriez aggraver la situation. Préférez le paracétamol.

Un clou de girofle bien lavé auparavant et placé entre la gencive et la joue vous soulagera. Le clou de girofle a des vertus antidouleur et antibactériennes. Vous pouvez aussi procéder à des gargarismes avec une infusion de clou de girofle ou de l’huile essentielle de clou de girofle appliquée au moyen d’un coton-tige sur l’abcès.

Un bain de bouche au bicarbonate de soude (½ cuillère à café dans un verre d’eau).

Un gel anesthésiant à se procurer dans une pharmacie.

Une poche de glace entourée d’un tissu pendant 10 minutes maximum.

Évitez l’utilisation du fil dentaire et des brossettes, mais brossez-vous les dents à l’aide d’une brosse à dents très souple au moins deux fois par jour pendant 2 minutes.

Quel traitement médical ?

Votre dentiste prendra une radio de la zone infectée pour évaluer l’infection. Puis il drainera l’abcès pour éliminer le pus et enlèvera tous les tissus endommagés. Il vous délivrera une prescription antibiotique au besoin.

L’apparition d’un abcès dentaire est le résultat d’un défaut de soin. La meilleure prévention demeure un brossage des dents minutieux et une visite régulière chez votre dentiste.