6 conseils pour organiser un voyage en Afrique

Continent riche de découvertes et de mystères, l’Afrique est fascinante à plus d’un titre. Ses paysages sont hors-norme, ses réserves d’animaux sauvages uniques au monde et la population est très accueillante. Entreprendre un voyage en Afrique, en couple ou en famille, c’est se confronter à la différence et en revenir avec une ouverture d’esprit incroyable. Néanmoins, il nécessite une bonne logistique, mieux vaut s’y préparer.

Les formalités sanitaires incontournables

Outre les formalités administratives pour l’obtention d’un passeport et d’un visa, il vous faudra faire des vaccins avant le départ. Celui contre la fièvre jaune est obligatoire. Ceux contre l’hépatite A et B sont recommandés. Soyez à jour de votre BCG, polio, diphtérie et tétanos. Prévoyez une trousse d’urgence contenant un traitement contre le paludisme et des médicaments de base.

Les indispensables dans votre valise

Selon l’endroit où vous logerez, il n’y aura pas forcément tout le confort au sens où les occidentaux l’entendent. Emportez une moustiquaire, un drap pour protéger le contenu de votre valise des puces, une lampe de poche.

Vous ne trouverez pas de guichets automatiques à tous les coins de rue. Mieux vaut emporter de l’argent avec vous. Les dollars américains sont acceptés partout.

Choisissez des vêtements peu fragiles et polyvalents. Vous ne pourrez pas laver votre linge tous les jours.

L’hébergement

Votre logement dépendra de votre budget. Si les lodges constituent le haut de gamme, vous trouverez des hôtels à bas prix. Cependant, ne payez jamais avant de visiter la chambre et n’oubliez pas de contrôler que les robinets coulent !

Les déplacements

Les sites les plus intéressants sont le plus souvent situés loin des villes. Si vous avez le temps, les bus feront l’affaire. Pour un séjour court, louer une voiture avec chauffeur sera plus pratique.

L’alimentation

Évitez bien sûr les aliments crus. Mal lavés, vous pourriez tomber malade. Contrôlez également que la viande est bien cuite, ne buvez que de l’eau en bouteille et que l’on ouvre sous vos yeux. Lavez-vous les mains souvent.

Le fameux safari

Tout le monde rêve d’un safari en Afrique pour approcher au plus près les merveilles de la nature : les Big Five, les girafes, les zèbres… La meilleure option est de choisir un safari privé à la carte. Vous organiserez votre itinéraire avec un guide local fiable, parlant français. L’itinéraire répondra à toutes vos attentes.

L’Afrique reste sans conteste une destination extraordinaire.