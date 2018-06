Article commandité

Si vous en avez les moyens, il est intéressant d’investir dans l’immobilier. Ce type d’investissement reste un des plus rentables et surtout l’un des plus durables. Mais vaut-il mieux investir dans l’ancien ou le neuf ? Découvrez 4 avantages à investir dans le neuf !

Aucune rénovation

D’abord, lorsque vous investissez dans le neuf, vous évitez tous les frais de rénovation. Certes, un bien ancien est moins cher à l’achat qu’un bien neuf, mais il a généralement besoin de quelques retouches. Or ces rénovations s’ajoutent à votre budget, non seulement au moment de l’achat, mais aussi pour l’entretien régulier.

Investir dans le neuf limite donc les surprises : a priori, votre bien ne vous coûtera pas plus que ce que vous avez déboursé pour l’acquérir.

Meilleures performances énergétiques

Ensuite, un bien neuf présente de meilleures performances énergétiques qu’un plus ancien. En effet, les constructions récentes respectent diverses normes pour garantir une bonne efficacité énergétique. En plus d’augmenter la valeur de votre bien immobilier, cela diminue la consommation énergétique.

Par ailleurs, le gouvernement propose même des aides financières pour accéder plus facilement à des habitations récentes présentant de bonnes performances énergétiques.

Des avantages fiscaux

Troisièmement, investir dans le neuf vous donne droit à des avantages fiscaux au Québec. D’une part, si vous achetez une habitation nouvellement construite, le gouvernement rembourse 50 % de la TVQ (taxe de vente du Québec) et 36 % de la TPS (taxe sur les produits et services). Cela dans la limite du plafond. D’autres aides financières du palier municipal peuvent aussi être proposées, sous conditions.

D’autre part, quand un bien en location, il est possible de déduire la gérance immobilière de ses impôts. Cela vous décharge de toute la gestion et vous profitez en plus d’avantages fiscaux !

Plus de garanties

Enfin, en investissant dans l’immobilier, vous limitez les soucis. Vous n’êtes pas confronté à des vices cachés, qui vous causeraient des problèmes par la suite. Vous bénéficiez de la protection liée à l’achat d’habitations neuves.

Par exemple, le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs de la RBQ fournit plusieurs garanties, telles que :

Le financement des frais de relogement de l’acheteur en cas de retard de la construction.

L’entrepreneur s’engage à rectifier les défauts identifiés dans les cinq premières années.

Conclusion

Si vous souhaitez investir dans l’immobilier, le neuf vous offrira une réelle tranquillité d’esprit !