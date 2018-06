Les différents types de chauffage pour l’extérieur

Article commandité

Vous possédez un joli jardin et vous aimeriez le chauffer en vue de passer d’agréables matinées ou soirées en famille, entre amis, ou même seul, sur votre terrasse l’automne, ou même l’hiver? Installer un système de chauffage extérieur vous permet de prolonger les saisons et de passer du temps dans votre cour et ce, à n’importe quel moment de la journée. Voici quelques options de chauffage extérieur qui rajouteront un peu de chaleur à vos journées.

Choisir un système en harmonie avec son décor

L’idéal est de choisir le type de chauffage extérieur qui s’harmonise le mieux à l’esthétique de votre jardin. En effet, celui-ci doit être fonctionnel, certes, mais il ne doit pas être trop encombrant ni apparent. Il ne doit pas non plus jurer avec votre décor. Heureusement, avec tous les modèles offerts sur le marché, il est possible de choisir un système de chauffage extérieur qui s’agence parfaitement à son décor.

En général, il y a deux modes de chauffage extérieur : le chauffage au gaz ou encore le chauffage électrique. Selon l’option que vous choisirez, vous serez appelé à choisir parmi différents modèles électriques ou au gaz.

Le parasol chauffant

Muni de roulettes, le parasol chauffant peut être déplacé, puis installé à n’importe quel endroit de votre cour, vous permettant ainsi de demeurer au chaud, peu importe l’endroit où vous vous trouvez. Certains modèles peuvent chauffer des espaces d’une superficie totale de 25 mètres carrés. Le parasol chauffant fonctionne au gaz butane ou propane et est également disponible en modèle électrique. C’est grâce aux rayons infrarouges qu’il émet qu’il est en mesure de chauffer et d’éclairer une région donnée.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec la panoplie de modèles disponibles, il ne devrait pas être difficile d’en trouver un qui correspond au style de votre décor. Toutefois, le parasol chauffant est reconnu pour être énergivore; il peut donc rapidement faire grimper votre facture d’électricité.

Le foyer extérieur

Le plus gros avantage des foyers extérieurs est qu’ils sont très esthétiques et ajoutent une touche chaleureuse à votre décor. Selon le style de votre cour ou d’aménagement paysager, il est possible d’opter pour différents types de maçonnerie pour recouvrir le manteau de votre foyer, tels que de la pierre décorative ou de la brique. Le foyer extérieur est sans contredit le mode de chauffage qui confère le cachet le plus recherché à votre jardin. On peut le chauffer à l’aide de bois ou encore au gaz. Il y aussi des modèles électriques pour ceux qui préfèrent la simplicité.

Les tables de patio chauffantes

Autre option qui permet de créer un joli fini à votre jardin : la table de patio chauffante. On en trouve différents modèles sur le marché. Fonctionnant au gaz propane ou naturel, ces tables s’insèrent bien n’importe où dans votre jardin et permettent de réchauffer et d’enjoliver votre patio grâce aux rubans de flamme qui s’allument dans leur centre.

Voilà, ce ne sont là que quelques options de chauffage extérieur qui s’offrent à vous. Pour en savoir plus sur les différentes possibilités et sur quel produit convient le mieux à vos besoins, n’hésitez pas à consulter un expert.