La réparation de pare-brise : quand et comment ?

En matière de réparation de pare-brise, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Devrait-on ou non faire réparer sa vitre d’auto ou attendre au prochain changement d’huile – voire à la prochaine année? Petit tour d’horizon des critères à considérer pour s’assurer de prendre la bonne décision.

À quel moment faut-il procéder au remplacement de sa vitre?

L’une des questions que l’on se pose le plus souvent, lorsque l’on pense à une réparation de pare-brise, est à quel moment cela devient-il urgent de changer sa vitre ? Dans certains cas, on peut attendre, tandis que dans d’autres, il vaut mieux ne pas prendre de chance.

En général, c’est le cas lorsque votre pare-brise devient visible, c’est-à-dire lorsque les fissures sont très apparentes ou encore lorsque les trous, ceux laissés par une roche, par exemple, dépassent la taille d’une pièce d’un dollar.

Le fait est qu’un simple trou dans votre vitre d’auto peut prendre de l’expansion en cas d’accident ou de secousse et provoquer un éclat – voire un effondrement de la vitre. Les fissures situées sur les côtés du pare-brise sont également plus dangereuses car elles risquent d’affaiblir la structure plus rapidement. Il est donc conseillé de faire vérifier votre vitre si vous avez une fissure sur les côtés de votre pare-brise. Dans les cas des trous de moins de 2,5 centimètres de large, on peut réparer ; au-delà de cette taille, il faut remplacer.

Autre critère à considérer : l’emplacement de la fissure. Si, par malheur, celle-ci se situe à la hauteur du niveau des yeux du conducteur, il est conseillé de procéder à une réparation de la vitre, dépendant du diamètre et de la grosseur de la fissure. Une fissure à la hauteur des yeux affaiblit non seulement la solidité de la vitre, mais elle empêche également le conducteur de bien voir la route, alors dans ce cas, il vaut mieux procéder à la réparation de son pare-brise. Si la fissure se trouve à plus de quatre centimètres du bord de la vitre, on peut réparer, sinon, il faut remplacer la vitre.

Comment faire réparer un pare-brise ?

La meilleure méthode pour faire réparer un pare-brise consiste à se rendre dans un centre de réparation, chez un garagiste ou encore dans une entreprise spécialisée dans ce genre de travaux. Les avantages de se rendre dans un centre de réparation de pare-brise sont nombreux.

Non seulement vous améliorez votre sécurité en confiant votre véhicule à des professionnels, mais vous avez également la certitude que les travaux sont bien faits, car la plupart sont garantis. Qui plus est, dépendant de votre police d’assurance automobile, il se peut que la réparation de votre pare-brise ne vous coûte rien.

Pour cette raison, il est important de bien se renseigner en cas de doute sur l’état de votre pare-brise. N’oubliez pas que cette composante représente 30 % de la structure globale de votre véhicule et qu’elle joue un rôle majeur dans votre protection en cas d’accident. Il est donc important de la conserver en bon état en tout temps.

En somme, pour vous assurer de la qualité des résultats obtenus, confiez la réparation de votre pare-brise à un spécialiste et vous éviterez ainsi les mauvaises surprises.