Installation et entretien du climatiseur mural

Le choix d’une unité de climatisation murale en deux parties est de plus en plus populaire. Il s’agit d’un appareil plus efficace et moins bruyant qu’une unité qu’on place dans une fenêtre, par exemple. À long terme, c'est donc un investissement plus avantageux.

Il est important de choisir un appareil qui convient à la taille de votre demeure pour en maximiser l’efficacité. Renseignez-vous auprès d'experts pour l'entretien de votre climatiseur, mais aussi pour le sélectionner et procéder à une installation adéquate.

Installation de l’appareil

Le technicien chargé de la mise en place de votre nouvelle unité murale de climatisation commencera par fixer le support mural pour la partie intérieure de l’appareil. Par la suite, il effectuera les raccords nécessaires entre les différentes sections de l’appareil, ainsi qu’entre la partie située à l’intérieur et celle à l’extérieur selon les indications du fabricant.

Il terminera l’installation en branchant le système sur la prise d’alimentation électrique. Il mettra alors l’unité en marche afin de vérifier qu’elle fonctionne comme prévu. Il ne vous restera plus qu’à profiter du confort de votre intérieur, maintenant frais et juste assez humide.

Entretien de l’unité

Il est très important de veiller à ce que le climatiseur mural soit bien entretenu, car cela a un impact significatif sur la qualité de l’air à l’intérieur de la maison. En effet, si trop de poussière, d’allergènes et de polluants s’accumulent, cela peut créer des problèmes de santé, en particulier des difficultés ou des maladies respiratoires. De plus, un appareil mal entretenu affecte aussi le taux d’humidité dans l’air, favorisant ainsi le développement des moisissures.

Pour garantir le bon fonctionnement de votre climatiseur mural, vous devez donc effectuer un entretien occasionnel. Vous n’avez qu’à mettre l’appareil hors tension et à retirer les filtres pour les nettoyer. Si cela n’est pas fait, la poussière pourrait les encrasser, ce qui affecterait le débit d’air et engendrerait des bruits.

Plus encore, il est fortement recommandé de procéder à un nettoyage plus complet, dont la fréquence varie selon les directives du fabricant et les conditions de fonctionnement, comme la présence d’animaux. Ce nettoyage doit être réalisé par un professionnel afin de ne pas endommager les composants les plus fragiles.

Le technicien, après avoir coupé l’alimentation, démontera le caisson de la partie intérieure afin d’accéder aux sections à nettoyer. Il récupérera d’abord la poussière accumulée de façon à ce qu’elle ne se répande pas partout dans la maison. Ensuite, il nettoiera le serpentin de refroidissement et le ventilateur à l’aide d’un produit antibactérien spécialement conçu à cet effet. Il terminera en rinçant le produit avant de remonter le caisson. Il nettoiera également la partie extérieure de l’unité.

Ainsi, si vous voulez profiter pleinement d’un climatiseur mural pour augmenter le confort de votre foyer, surtout en été, lorsque le temps est lourd et chaud, vous devez faire en sorte que les conditions de fonctionnement soient optimales, grâce à un entretien régulier. Si vous pouvez en faire une petite partie, il demeure préférable de confier l’installation et la partie la plus minutieuse de l’entretien à un expert.