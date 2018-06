Comment bien choisir son réfrigérateur ?

Article commandité

Si vous êtes un nouveau joueur dans le marché de la restauration ou que vous venez d’acquérir un commerce qui vend notamment des produits réfrigérés, vous vous trouvez peut-être un peu pris au dépourvu en ce qui concerne le choix des équipements de réfrigération.

Il existe effectivement divers modèles offerts par les fabricants et les distributeurs spécialisés, donc la sélection dépend notamment de vos besoins ainsi que de l’espace dont vous disposez. Il suffit donc de partir de quelques principes de base, qui sont par ailleurs parfaitement logiques, pour déterminer ce qui vous convient le mieux.

L’espace et la capacité

En matière de réfrigérateur commercial, de nombreux types d’unités sont offerts, allant du tout petit modèle de comptoir jusqu’au grand réfrigérateur à trois portes. L’espace disponible pour les appareils de réfrigération et la capacité de rangement nécessaire sont possiblement les deux principaux facteurs qui détermineront le choix de vos équipements.

Il est évident qu’une grande cafétéria ou un restaurant avec de nombreux couverts ne présentent pas les mêmes exigences qu’un camion de bouffe de rue ou encore un petit dépanneur au coin de la rue. Non seulement on n’y trouvera pas le même type d’aliments à conserver au frais et de façon sécuritaire, mais les quantités seront également très différentes.

Par ailleurs, la taille des locaux ne sera pas la même et, ainsi, l’espace pouvant être consacré aux appareils réfrigérants variera lui aussi. Vous devez donc impérativement savoir comment sera organisé votre espace de travail et à quel endroit se trouvera quel équipement.

Le style et l’efficacité

Selon le type d’aliment que vous devez conserver et la façon dont vous utiliserez votre espace, il se peut que vous ayez besoin d’un type de réfrigérateur particulier par rapport à la capacité de remplissage, au nombre de tablettes ou encore à leur disposition. Par conséquent, vous préférerez peut-être un réfrigérateur plus étroit ou plus profond.

Une autre option consiste à utiliser une table réfrigérée, qu’elle serve à la préparation de certains aliments ou à un autre type de travail, comme le service. Il s’agit d’un appareil un peu plus spécialisé dont la sélection dépend largement des tâches à réaliser et des types de repas qui y sont préparés.

Par ailleurs, d’autres facteurs non négligeables devraient influencer votre décision. Cela est particulièrement vrai pour l’efficacité énergétique, la facilité de l’entretien et les coûts de maintenance. Ces éléments sont parfois mis de côté, notamment lorsque le choix doit se faire rapidement. Bien sûr, le budget que vous êtes en mesure de consacrer à vos réfrigérateurs entre également dans la balance.

Dans tous les cas, vous avez la possibilité d’acheter ou de louer des équipements de réfrigération de grande qualité auprès d’un fabricant spécialisé dans ce domaine, ce qui vous garantit des appareils efficaces et fonctionnels. La location offre d’ailleurs différents avantages qui pourraient vous intéresser à plusieurs égards. Enfin, le fabricant pourra vous conseiller sur le choix de vos unités afin que vous puissiez sélectionner les plus pratiques pour réaliser vos tâches quotidiennes.