Astuces pour réaliser des économies d’électricité

Article commandité

L’électricité coûte de plus en plus cher et il est important d’éviter de la gaspiller, car cela demeure une ressource limitée, même si elle est facile à produire au Québec. De plus, faire des économies d’électricité contribue à adopter un mode de vie plus vert.

Que vous vouliez améliorer le rendement énergétique de votre résidence, de votre commerce ou d’un autre type de bâtiment, il existe plusieurs méthodes afin de réduire votre consommation d’électricité et, par conséquent, son coût. Vous pouvez donc apporter des changements à votre environnement ainsi qu’à vos habitudes.

Votre environnement

Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, si votre maison est mal isolée, vous réaliserez difficilement des économies d’électricité. En effet, une très grande part du gaspillage énergétique provient des pertes de chaleur en hiver, ce qui augmente naturellement les coûts de chauffage, que celui-ci soit électrique ou non. Refaire l’isolation de votre maison ainsi que changer les portes et fenêtres pour la rendre plus étanche sont donc des choix judicieux. Le bâtiment conservera mieux sa chaleur en hiver et sa fraîcheur en été.

Dans le même ordre d’idées, l’utilisation de récupérateurs de chaleur peut également vous aider. Pour le système de ventilation, le récupérateur de chaleur reprend la chaleur de l’air chaud sortant, pour la transmettre à l’air frais qui entre. Les pertes de chaleur s’en trouvent réduites. Pour ce qui est de l’eau, il est possible d’utiliser un récupérateur de chaleur des eaux usées qui transmet cette chaleur au chauffe-eau, diminuant ainsi sa consommation d’énergie.

Par ailleurs, il est important de veiller au bon entretien de vos systèmes et appareils. En effet, un système de chauffage ou encore un climatiseur mural mal entretenu augmente votre consommation d’énergie puisqu’il ne fonctionne plus correctement s’il est encrassé.

Vos habitudes de consommation

Les grands changements comptent beaucoup, mais les petits gestes pèsent parfois plus lourd. Vous en connaissez probablement déjà plusieurs : laver les vêtements à l’eau froide, privilégier la corde à linge et le séchoir, baisser votre chauffage de quelques degrés la nuit ou lors de vos absences, utiliser une pomme de douche et des robinets à débit réduit, fermer l’éclairage lorsque vous quittez une pièce, etc. Bien qu’ils semblent anodins, sachez que l’accumulation de tous ces gestes fait la différence.

D’autre part, votre maison ou votre local commercial compte probablement plusieurs appareils électroniques. Or, leur utilisation, et surtout leur état de veille, nécessitent beaucoup d’électricité, en particulier à cause de ce que l’on nomme la charge fantôme. L’usage de barres de tension permet toutefois de réduire cette charge.