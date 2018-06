Procédures d’analyse d’eau de puits artésien

Article commandité

Si vous habitez en campagne, votre source d’approvisionnement en eau est probablement un puits artésien, c’est-à-dire qu’il a été foré pour que l’eau s’y écoule et y demeure. Il est donc impératif pour vous de faire analyser l’eau de votre puits afin d’assurer à votre famille et à vos invités que l’eau consommée respecte les normes gouvernementales de consommation.

Les contaminants ne causent pas toujours d’odeur, de coloration ou de goût particulier, c’est pourquoi il est préférable de se fier à une analyse d’eau en laboratoire plutôt qu’à l’aspect de l’eau. Il est recommandé d'effectuer cette analyse au moins deux fois par an pour les contaminants microbiologiques, c’est-à-dire les coliformes et les bactéries, et au moins une fois pour les contaminants physicochimiques, soit des minéraux et d’autres agents chimiques ou toxiques, surtout en présence d’activités polluantes à proximité. Selon le résultat, vous pourriez avoir besoin d’un traitement d’eau particulier.

Prélèvement et analyse de votre eau

L’examen de la qualité de votre eau débute par le prélèvement d’échantillons. Vous pouvez le faire vous-même ou demander à une firme qui s’y connaît de le faire pour vous. Les échantillons doivent être prélevés dans des contenants prévus à cet effet qui contiennent des agents de préservation selon le type d’analyse d’eau souhaité. Vous devez également respecter avec rigueur les directives de la trousse de prélèvement afin de vous assurer de l’exactitude des résultats.

Par ailleurs, il est important de procéder au prélèvement de vos échantillons à des moments de l’année où la qualité de l’eau est moins bonne. Les pluies d’automne et la fonte des neiges printanière entraînent des mouvements phréatiques qui peuvent affecter la qualité de votre eau. Ces deux périodes sont donc propices à une analyse.

Vos échantillons doivent être remis à un laboratoire agréé dans les 24 heures suivant le prélèvement pour l’analyse de l’eau potable. Une fois les analyses terminées, le laboratoire communiquera avec vous et indiquera les résultats en ce qui concerne les contaminants visés. Si une norme chimique est dépassée, il est fortement recommandé de le rapporter à la Direction de la santé publique de votre secteur, notamment pour obtenir des conseils.

Traitement de votre puits

Si l’eau de votre puits ne correspond pas aux normes, en particulier en ce qui concerne les contaminants microbiologiques, il vous faudra procéder au traitement d’eau de votre puits afin qu’elle redevienne consommable. La désinfection à l'eau de Javel est souvent suffisante pour traiter votre eau.

Il se peut toutefois que votre puits ait besoin d’un nettoyage plus sévère pour régler la situation. Il faudra alors déterminer la source de la contamination comme un problème d’aménagement du puits, une installation défectueuse ou un environnement inadéquat, puis traiter le puits adéquatement. Dans tous les cas, un expert en traitement d’eau pourrait vous aider à cerner la problématique et à convenir d’une solution appropriée.

Pour garantir une eau de qualité à votre maisonnée, confiez l'analyse et le traitement d'eau à une entreprise spécialisée dans ce domaine pour votre puits artésien. L’eau est si importante pour la vie qu’il vaut mieux aborder cette question avec sérieux.