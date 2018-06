Apprendre l'anglais efficacement : les meilleures méthodes ?

Article commandité

Les méthodes pour apprendre l’anglais fleurissent sur internet et il est souvent difficile de s’y retrouver. Comment trouver dès lors celle qui sera la mieux adaptée à vos objectifs ?

Apprendre avec un professeur

Si vous souhaitez approfondir une langue ou l’acquérir en peu de temps, le mieux est sans aucun doute de s'inscrire à un cours d'anglais intensif à Montréal. Vous bénéficierez d’une évaluation gratuite ainsi qu’une prise en compte de vos objectifs réels.

Au sein d’un petit groupe ou en privé avec un enseignant, vos fautes seront immédiatement corrigées et vos progrès mesurés. Ce type de méthode est axé sur la communication orale, vous deviendrez réellement bilingue. De plus, la flexibilité des horaires est le plus souvent compatible avec votre emploi du temps. Selon les enseignes, on vous proposera des forfaits adaptés à votre budget. Parfait pour maîtriser la langue des affaires ou préparer un déplacement professionnel !

Regarder des films ou des séries

Cette méthode est sans doute plus longue, mais elle est efficace à long terme. Vous êtes immergé dans la langue puisque vous écoutez des locuteurs natifs. C’est excellent pour l’accent et la prononciation. Vous acquerrez également du vocabulaire et des expressions courantes.

Commencez par des versions sous-titrées en français puis, petit à petit, sous-titrées en anglais. Même si cela vous paraît difficile, vous comprendrez les mots à travers les situations des personnages. Au bout de quelque temps, enlevez les sous-titres. Vous serez agréablement surpris de comprendre de mieux en mieux les dialogues. C’est un bon complément aux cours. Diversifiez les supports en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos sur internet.

Télécharger une application

Beaucoup sont gratuites et leur principal avantage est qu’elles sont disponibles à tout moment où que vous soyez : au bureau lors d’une pause, dans la file d’attente d’un supermarché ou en attendant vos bambins à la sortie de l’école. Conçues pour acquérir du vocabulaire, elles demandent cependant beaucoup d’assiduité. Mais n’attendez pas de communication orale ni trop de grammaire.

Lire en anglais

Cette méthode suppose des bases certaines en anglais. Mais les nouveaux mots découverts dans des contextes différents permettent une mémorisation plus facile. Idéal pour enrichir la langue, voire l’approfondir. N’oubliez pas néanmoins de noter les phrases où apparaissent les mots que vous voulez retenir afin de pouvoir y revenir.

À chacun sa méthode selon ses objectifs personnels ou professionnels.