5 raisons de consulter en cas de douleurs à la main

Suivant le type de douleurs, leur fréquence et leur évolution, il est envisageable de pouvoir rapidement diagnostiquer différents syndromes ou différentes maladies de la main et des doigts. Consulter le plus vite possible permet d’intervenir facilement avec de moindres conséquences.

Des douleurs dans la paume de la main

Détecter des douleurs dans la paume de la main peut permettre de diagnostiquer rapidement la maladie de Dupuytren, capable de devenir fortement handicapante. Cette maladie est liée à des prédispositions génétiques. Elle peut conduire à une raideur et à une perte de mobilité de la main.

La maladie de Dupuytren, qui est liée à une anomalie du métabolisme du collagène, est parfois confondue avec le syndrome du doigt gâchette qui est une inflammation de la gaine du tendon. Le doigt gâchette, ou doigt à ressaut, est souvent associé au syndrome du canal carpien.

Des douleurs au poignet

Un engourdissement, des douleurs ou des picotements dans le bras, le poignet ou la main peuvent signaler un syndrome du canal carpien. Ce sera notamment le cas si la personne travaille de nombreuses heures par jour sur un clavier d’ordinateur et à la souris.

Ce type d’affection est courant et peut, en cas extrême, aboutir sur une atrophie musculaire. Il est important de ne pas laisser se développer ces douleurs inconfortables et de favoriser un traitement rapide et indolore.

Des douleurs au pouce

La rhizarthrose, qui est souvent héréditaire et touche plus particulièrement les femmes âgées de 45 ans et plus, est aussi appelée « pouce en Z ». Cette arthrose du pouce résulte de l’usure de l’articulation de la base du pouce.

Les douleurs peuvent être importantes et conduire à l’empêchement de pouvoir réaliser certains gestes, comme dévisser un bouchon.

Les douleurs liées à l’arthrose

L’usure ou la dégradation du cartilage qui recouvre les articulations et protège les os est responsable de l’arthrose, une maladie fortement héréditaire particulièrement au niveau des mains. Sans intervention, les douleurs ne font qu’empirer.

L’arthrose touche une personne sur trois et principalement les femmes âgées de plus de 45 ans. Raideurs, diminution de l’amplitude et douleurs aiguës s’accompagnent de déformations articulaires. Consulter un spécialiste permettra de connaître les bons gestes et les conseils utiles pour que cette maladie envahissante ne se développe pas trop vite.

De manière générale, les douleurs aux mains peuvent être rapidement soulagées sans trop attendre avant d’envisager une intervention plus invasive.