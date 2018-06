5 astuces pour optimiser sa déclaration de revenus

Article commandité

Payer des impôts contribue à la solidarité et pourtant le fardeau fiscal est parfois un lourd tribut à verser. La législation prévoit néanmoins un certain nombre de réductions et de crédits d’impôts dont il serait dommage de ne pas profiter.

1) La déduction des frais d’entreprise

Les professionnels et travailleurs autonomes peuvent déduire de leurs revenus tout ce qui a trait à leurs activités, y compris si elles sont exercées à domicile :

Coûts du bureau,

Chauffage,

Matériel et outils acquis pour travailler,

Transports,

Communications,

Adhésion à un ordre professionnel,

Formations,

Repas d’affaires,

Frais dépensés pour un véhicule en cas de transports fréquents…

Notre conseil : mettre en place une solution comptable performante tout au long de l’année pour profiter de tous ces avantages.

2) Les crédits d’impôts pour les entrepreneurs et les investisseurs

Il est possible d’obtenir un taux réduit d’imposition à 19 % pour la première tranche de 500 000 euros. Si votre entreprise est spécialisée en recherche et développement, 35% de déductions sont admissibles. Sachez que les pertes en capital sont également déduites pour l’année où elles ont été subies.

3) Les exonérations d’impôts successoraux

Dans le cadre d’une succession, si vous léguez votre résidence à votre conjoint, vous serez exonéré d’impôt pour ce bien jusqu’à ce qu’il y ait vente, donation ou décès. En revanche, si vous le cédez à vos enfants, ils seront taxés.

Il en va de même pour le REER ou le CELI. Tant qu’il n’y aura pas de retrait, aucune taxation ne sera faite. N’oubliez pas qu’à partir de 71 ans, vous devrez transférer votre RERR sur un FERR. À défaut, vous serez imposé sur la totalité de votre épargne.

4) Les crédits d’impôts écologiques

Si vous êtes propriétaire et que vous occupez votre résidence à titre principal, vous pouvez déduire le montant d’une partie des travaux effectués dans le cadre de la rénovation énergétique jusqu’à 10 000 dollars. Il s’agit du programme Reno Vert reconduit jusqu’à fin 2018.

5) Les différentes dispositions pour les particuliers

Les salariés ont droit à une déduction jusqu’à 6% de leurs revenus.

Les frais médicaux payés par vous ou votre conjoint sont également déductibles.

Les frais de scolarité ouvrent droit à des crédits d’impôts. Si vous n’utilisez pas tous vos droits, vous pouvez les transférer à un parent ou les garder pour les années suivantes.

Il peut être judicieux de contacter un comptable, même à titre privé, pour optimiser votre déclaration.