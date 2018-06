Est-il obligatoire d'avoir recours à un comptable ?

Article commandité

Si la loi dit bien que toute entreprise doit veiller à la saine gestion de son financement et de sa comptabilité, et que certaines règles et formalités sont à suivre, est-ce nécessaire de passer par les services d'un comptable ?

La conservation des dossiers

Il est notamment demandé aux entreprises, tant au niveau provincial que fédéral, de conserver durant 6 ans les documents suivants :

déclarations de revenus

registres d’entreprise (des paies ainsi que des taxes perçues et payées)

journal des dépenses et journal des ventes

pièces justificatives à l’appui des renseignements que contiennent ces documents

reçus papier ou électroniques

En effet, ces documents pourraient être exigés en cas de vérification des revenus et dépenses, des sommes de TPS/TVH et de TVQ perçues ou payées, des retenues à la source effectuées et des cotisations d’employeur payées par l'entreprise.

La tenue de livres comptables

Par ailleurs, l'exploitation de toute une entreprise oblige à tenir des livres comptables, dans lesquels sont inscrits les détails de toutes les transactions quotidiennes effectuées. Toute entreprise peut choisir entre une comptabilité de caisse ou une comptabilité d'engagement.

La tenue des livres comptables facilite le suivi des registres obligatoires et permet à l'entreprise de prendre les bonnes décisions d'affaires.

L'entreprise peut mesurer ses performances grâce à la tenue de livres à Montréal de différentes manières. Elle peut s'en occuper elle-même, assistée ou non de logiciels adéquats de plus en plus performants, ou choisir de confier cette gestion en externe.

Qu'est-ce que l'impartition de la tenue de livres comptables ?

Ce type de gestion externalisée, de plus en plus pratiquée, offre de nombreux avantages. L'impartition de la tenue de livres permet notamment de gagner un temps précieux, mais aussi de ne pas devoir allouer des ressources en personnel spécifiquement à ce poste.

Elle peut s'effectuer entièrement dans un bureau comptable ou au sein de l'entreprise avec l'appui d'experts comptables dépêchés sur place. Que ce soit pour des exercices réguliers, comme l'inventaire annuel, ou à l'occasion d'une vérification fiscale cette aide précieuse assurera à l'entreprise une conformité avec ses obligations au regard de la loi.

Si faire appel à un expert-comptable, ou à un comptable, n'est donc pas obligatoire, celui-ci reste un partenaire privilégié pour l'entreprise qui a l'obligation de tenir des registres comptables.

C'est aussi un précieux allié lorsque survient une vérification fiscale et qu'il faut ressortir toutes les pièces justificatives qu'est en droit de demander l'administration fiscale.