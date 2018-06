4 exercices pour soulager une lombalgie

Article commandité

La lombalgie est un mal de dos assez courant, qui se localise sur la partie basse du dos. Plus précisément au niveau des lombaires. Notez que la lombalgie peut survenir de manière soudaine suite à un faux mouvement, à un effort intense ou un geste brutal. On parle alors de lumbago. Elle peut aussi être chronique et durer plusieurs mois. Quel que soit le type de lombalgie dont vous souffrez, consultez un médecin. Pour vous soulager, vous pouvez aussi effectuer ces 4 exercices.

Les exercices chez le kiné

Pour commencer, il est possible de suivre des séances de kinésithérapie pour calmer votre lombalgie. Vous profiterez alors de massages localisés et de conseils professionnels. Votre kiné vous fera faire des mouvements adaptés à votre situation, pour soigner votre mal sans l’aggraver.

En complément, vous pouvez aussi suivre un traitement efficace par acupuncture à Montréal. Des études ont en effet montré que l’acupuncture améliorait significativement l’efficacité des autres traitements, aussi bien médicamenteux que kinésithérapiques.

Les étirements en position couchée

Ensuite, vous pouvez facilement faire cet autre exercice à la maison, pour étirer votre dos en douceur :

Couchez-vous sur le dos, sur un tapis de yoga.

Pliez les genoux, posez les pieds à plat et les bras le long du corps.

Soulevez doucement vos lombaires et reposez-les délicatement au sol.

Creusez votre dos pour « enfoncer » vos lombaires dans le sol, puis inversez votre mouvement en rentrant le ventre.

Reprenez la position de départ et recommencez l’enchaînement 5 à 10 fois.

Le dos rond

Pour cet exercice, placez-vous à quatre pattes sur votre tapis, le dos parfaitement droit. Faites le dos rond pendant 3 à 5 secondes, en étirant doucement vos lombaires. Attention, soyez délicat et ne forcez pas ! Puis creusez le dos doucement, avant de revenir à la position initiale (dos droit). Répétez quatre fois.

La posture de l’enfant

Ce dernier exercice est une posture de yoga : celle de l’enfant. Idéale pour détendre le bas du dos, elle nécessite aussi un tapis.

Mettez-vous à genoux, les fesses sur les talons et les mains sur les genoux. Étendez doucement vos bras vers l’avant, en posant la tête sur le tapis. Étirez votre dos en étendant vos mains un plus loin à chaque expiration. Remontez en déroulant doucement votre dos.

Grâce à ces exercices, vous détendrez vos lombaires et calmerez votre lombalgie !