5 avantages de louer un conteneur

Article commandité

Vous êtes une entreprise œuvrant dans le secteur industriel, commercial ou encore manufacturier? Si c’est le cas, vous avez probablement besoin de conteneurs pour entreposer et acheminer vos divers matériaux. Au lieu de procéder à l’achat de conteneurs, avez-vous pensé à la location?

Voici quelques-uns des bénéfices que vous pourrez gagner en louant un conteneur pour répondre à vos divers besoins.

1. Pour ne payer que pour l’utilisation que vous faites

Comme pour plusieurs autres domaines, la location vous permet de ne payer que pour l’utilisation que vous effectuez des conteneurs dont vous avez besoin pour disposer et acheminer vos matières. À long terme, cela vous permet de réaliser d’importantes économies. La location étant basé sur un contrat mensuel que vous pouvez terminer à tout moment, elle est moins chère que l’achat de conteneurs, qui peut être plus coûteux. Par exemple, si vous avez besoin d’un conteneur maritime ou de recyclage seulement trois mois par année, inutile de défrayer la somme complète pour l’achat d’un conteneur.

2. Pour avoir du matériel en bon état en tout temps

En louant vos conteneurs au lieu de les acheter, vous êtes certain de pouvoir utiliser du matériel en bon état en tout temps, souvent livré très rapidement à votre succursale ou usine de production. Qui plus est, le matériel fourni par les entreprises de location de conteneurs est sécuritaire; il est souvent accompagné de boîtiers de verrouillage sécurisés afin de protéger votre contenu.

3. Pour un ajustement facile

Si vous louez vos conteneurs au lieu de les acheter, vous pouvez plus facilement changer de grandeur ou encore de nature de conteneur en vue de vous ajuster plus facilement à vos besoins qui peuvent être changeants. En effet, la plupart des entreprises de location de conteneurs proposent à leurs clients de changer de conteneur; il vous est donc possible de varier les conteneurs et plus facile de vous adapter à vos besoins que lorsque vous achetez.

4. Pour bénéficier d’un service complet

La plupart des entreprises spécialisées en location de conteneurs divers proposent également le service de collecte et de transport des marchandises vers les endroits appropriés à leurs clients. Après vos travaux de construction, de rénovation ou de démolition, vous pouvez ainsi procéder à la location de conteneurs sans avoir à vous soucier du transport de votre marchandise vers les centres de tri, puisque le personnel de l’entreprise s’en chargera lui-même.

5. Pour avoir le produit approprié en tout temps

En fonction des matières que vous avez à transporter, vous pourriez être appelé à utiliser diverses grandeurs et types de conteneurs. En appelant une entreprise spécialisée, vous serez assuré d’avoir le bon produit en tout temps. Conteneur ventilé, conteneur réfrigéré, conteneur à toit ouvert ou fermé; il existe tellement de sortes sur le marché que parfois, il vaut mieux faire affaire avec un service de location professionnel pour s’assurer d’avoir le meilleur produit pour répondre à ses besoins.

En cas de doute sur le type de conteneur à privilégier pour entreposer ou acheminer vos matières, n’hésitez pas à contacter un professionnel.