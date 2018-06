L'effet de la physiothérapie sportive sur la récupération

Article commandité

Vous êtes sportif débutant, amateur ou encore professionnel et vous avez subi des blessures musculaires pendant la pratique de votre sport préféré?

Peu importe la discipline que vous exercez (baseball, hockey, football, basketball, nage synchronisée, etc.), saviez-vous que la physiothérapie sportive peut avoir des effets positifs sur vos performances en tant qu’athlète, ainsi que sur votre récupération? Voici un survol des bienfaits que cette discipline peut vous apporter en tant que sportif amateur ou professionnel.

Agir en prévention

Très près de son équipe et de ses athlètes, le thérapeute sportif peut agir en prévention en empêchant certaines blessures de survenir ou encore de s’aggraver. Par l’entremise de suivis effectués avant, pendant et après les matchs et les séances d’entrainement des joueurs, le thérapeute est en mesure d’intervenir très tôt dès l’apparition de symptômes et, par conséquent, il peut redonner la mobilité au corps plus rapidement par l’entremise de divers traitements et techniques.

Traitements de diverses blessures sportives

En cas de blessure musculaire ou autre, le thérapeute d’une clinique sportive peut intervenir en vous prodiguant des soins de physiothérapie adaptés afin de vous permettre de vous rétablir et de regagner le terrain le plus rapidement possible. Il peut également agir à titre de premier répondant sur le terrain lorsqu’un incident survient.

Il existe divers types de blessures sportives : les blessures traumatiques ou encore les blessures de répétition dues aux mouvements répétés. En fonction de votre type de blessure et de votre condition physique, le bon physiothérapeute sportif vous prodiguera les soins personnalisés afin de vous aider à récupérer le plus rapidement possible.

Parmi les diverses blessures qu’un tel professionnel est en mesure de traiter, on retrouve les entorses, les fractures, les tendinites, les déchirures, les coupures et les contusions, pour ne nommer que celles-ci. Les principaux traitements utilisés par les physiothérapeutes sportifs sont des massages, des manipulations manuelles, des exercices et des étirements.

Meilleure récupération

En plus de pouvoir prévenir certaines blessures, c’est prouvé que la physiothérapie sportive permet à l’athlète de récupérer plus rapidement et efficacement après une blessure ou un traumatisme.

Tout au long des traitements, le physiothérapeute effectue une série de tests qui visent à évaluer le suivi des performances du joueur après la blessure. Il peut en outre développer des programmes d’entrainement personnalisés pour mieux aider le joueur à récupérer et à retrouver le sommet de sa forme.

Travaillant de concert avec d’autres professionnels, tels que des médecins et des kinésiologues, le physiothérapeute sportif joue un rôle essentiel dans la réhabilitation d’un joueur après une blessure sportive. C’est le professionnel le mieux placé pour prendre soin de vous après un incident sur le terrain ou pendant l’entrainement. Par conséquent, il se veut une ressource indispensable dont toute équipe sportive devrait se doter pour maximiser et améliorer la performance de ses joueurs.

En somme, si vous avez subi une blessure sportive, retrouvez vos performances habituelles en suivant des séances de physiothérapie en compagnie d’un physiothérapeute chevronné dans une clinique sportive de votre région.