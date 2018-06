Félicitations aux lauréats du Gala Stellar 2018

La 32e édition du Gala Stellar, une présentation des Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, s’est tenue le vendredi 1er juin au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville. Lors de cette prestigieuse soirée, qui a obtenu un nombre record au niveau du taux de participation, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a dévoilé les lauréats :

1. Dans la catégorie « Entreprise de l’année (15 employés et plus) », un prix remis par la Banque de Développement du Canada, l’entreprise lauréate est Les bicycles Quilicot inc.



2. Dans la catégorie « Entreprise de l’année (moins de 15 employés) », un prix remis par les journaux Nord-Info et Voix des Mille-Îles, l’entreprise lauréate est Arboplus inc.



3. Dans la catégorie « Nouvelle entreprise de l’année », un prix remis par Amyot Gélinas, l’entreprise lauréate est Local Barbershop



4. Dans la catégorie « Investissement de l’année», un prix remis par Immodev Division Construction, l’entreprise lauréate est Zone Enseignes + Éclairage



5. Dans la catégorie « Jeune entrepreneur de l’année », un prix remis par le Regroupement des CPA de Laval-Laurentides, la lauréate est Marilyse Richard-Robert d’Edphy International.



6. Dans la catégorie « Hommage à un employé remarquable », un prix remis par La Petite Bretonne, le lauréat est Félix St-Louis du Fogo Euro-Lounge.



7. Dans la catégorie « OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année », un prix remis par le Député de Blainville, Mario Laframboise et le député de Groulx, Claude Surprenant, l’organisme lauréat est la Fondation Pallia-Vie



8. Dans la catégorie « Initiative numérique de l’année », un prix remis conjointement par les Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, l’entreprise lauréate est Moov Activewear.



9. Dans la catégorie « Gestion des ressources humaines », un prix remis par Groupe Humanova, l’entreprise lauréate est Openmind Technologies inc.



10. Et finalement, dans la catégorie « Implication bénévole dans sa communauté », un prix remis par EMD Construction/Bâtimo, le lauréat est Serge Dion de Jardin Dion.

Notons aussi que la mention spéciale « Coup de cœur du jury », présentée par Planning Média, a été attribuée au Club Lions Sainte-Thérèse.



Le Prix Jean-Marc Boisvert a été décerné à Monsieur Jean-Claude Boies, de Boisvert Buick Chevrolet GMC, afin de lui rendre hommage pour sa carrière remarquable.



Finalement, à la suite du vote électronique des membres de la Chambre, Madame Suzanne Gagnon, présidente de la Garderie des Petits Sages de Boisbriand a été élue personnalité de l’année et s’est vu remettre le prestigieux prix Michèle-Bohec.



Le Groupe Lady Beats, avec DJ Abeille et la percussionniste Mélissa Lavergne, a su charmer les invités présents au cours d’une soirée mémorable et endiablée.