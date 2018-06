Fermeture complète de la route 345, à Sainte-Élisabeth

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que la route 345 à Sainte-Élisabeth, à la hauteur du passage à niveau, sera complètement fermée aujourd'hui jusqu'a 15 h 30.

Cette fermeture est nécessaire dans le cadre de travaux de réfection du passage à niveau. Le chemin de détour s’effectuera par le chemin Saint-Pierre et le rang de la Rivière Nord.

