Fermeture complète de la route 158, entre St-Lin - Laurentides et Saint-Esprit

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des fermetures complètes de la route 158, entre la route 335 à Saint-Lin—Laurentides et l’autoroute 25 à Saint-Esprit, sont prévues du 6 au 21 juin, dans le cadre des travaux d’asphaltage ayant débutés au début du mois de mai.



Ces fermetures se dérouleront de nuit, selon l’horaire suivant :

dimanche, entre 20 h et 4 h;

du lundi au jeudi, entre 19 h et 4 h.

Les usagers de la route devront emprunter le chemin de détour mis en place par la route 339.

Par la suite, la circulation s’effectuera en alternance, en semaine entre 20 h et 5 h, et des fermetures de bretelles de l’autoroute 25 seront à prévoir, et ce jusqu’au 7 juillet. Un chemin de détour balisé sera mis en place.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et de leur patience. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.