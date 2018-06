Le Service de police de la Ville de Blainville, en collaboration avec les services de police de la Rive-Nord, prendra part à l’opération nationale concertée – vitesse du 8 au 14 juin afin de sensibiliser les usagers de la route à l’importance de respecter les limites de vitesse et d’adapter leur conduite aux conditions routières.

Malgré les campagnes de prévention et les efforts déployés par les policiers, le bilan 2017 de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) montre une hausse du nombre de décès et de blessés graves sur les routes du Québec par rapport à 2016. Selon les statistiques, le nombre de décès a augmenté de 63 % chez les personnes de 15 à 24 ans et de 11,3 % chez les piétons.

Plus les conducteurs roulent vite, plus leur champ de vision et leur vitesse de réaction diminuent, ce qui augmente la distance de freinage et la violence des collisions.

L’ensemble des services de police de la Rive-Nord poursuit leurs efforts de sensibilisation en matière de sécurité routière, en mettant en place des campagnes de prévention, des opérations et en participant à diverses activités.