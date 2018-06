Le Thérésien Louis Lauzon nommé Citoyen d’honneur 2018

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Louis Lauzon à titre de Citoyen d’honneur 2018.



L’engagement de monsieur Lauzon auprès de sa communauté est exceptionnel. Conseiller municipal de Sainte-Thérèse de 1983 à 2013, ce retraité de Postes Canada consacre encore aujourd’hui plus de 50 heures par semaine à faire du bénévolat.



« Louis Lauzon est un homme de cœur qui se nourrit d’altruisme et se passionne d’engagement. Il fait partie de ces personnes passionnées qui participent à l’évolution et au développement de notre ville et de notre région. Il a beaucoup donné pour sa communauté, mais aussi et surtout pour le milieu des sports et des loisirs. Et il continue de le faire avec toujours autant d’ardeur et d’enthousiasme. Il a le bien-être des jeunes et des citoyens, et de la Ville de Sainte-Thérèse tatoués sur le cœur. Louis Lauzon est un grand homme et le titre de Citoyen d’honneur lui va comme un gant », a partagée la mairesse, madame Sylvie Surprenant, lors de la nomination du Citoyen d’honneur le 4 juin dernier.



Soulignons notamment son implication au sein du hockey et du baseball mineur; sa participation au conseil d’administration du Parc du Domaine Vert, où une salle a d’ailleurs été nommée en son honneur; sa contribution au Conseil intermunicipal de transport des Basses-Laurentides; sans oublier le soutien et le temps accordé à sa famille et à ses amis. Louis Lauzon est sans contredit un homme investi, engagé et passionné.