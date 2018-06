Leucan Laurentides-Lanaudière s'associe au Café Socié Thé

Pour tout le mois de juin, Leucan Laurentides-Lanaudière est très fière de compter sur

l’appui du Café Socié Thé, situé à Joliette. À l’achat d'une limonade ou d’un thé glacé de format régulier, 1 $ sera remis à l’Association qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille.



Ce beau partenariat se clôturera par un Défi têtes rasées Leucan le 12 juillet, au cours duquel les propriétaires de ce café ludique, Célia Martineau-Blais et Marc-André Adam, se départiront de leur chevelure.



Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier madame Martineau-Blais et monsieur Adam pour leur générosité envers la cause.



Quoi : 1 $ remis à Leucan Laurentides-Lanaudière à l’achat d'une limonade ou d’un thé glacé de format régulier

Quand : Du 1er au 30 juin 2018

Clôture : Défi têtes rasées Leucan des deux propriétaires le 12 juillet 2018

Où : Café Socié Thé, 123, rue Saint-Paul, Joliette (Québec) J6E 5G2



À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière :

Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.



À propos de Café Socié Thé :

Le seul Café Ludique de Joliette. Le terme ludique se rapproche de tout ce qui est d’amusement, de jeux. Un café ludique a comme particularité d’offrir un service d’amusement à ses clients. Nous y retrouvons une variété de jeux de société disponibles pour toute la clientèle. Le service de café n’est qu’un supplément pour accompagner les jeux. Cela permet à toute la clientèle de rester sur place pour profiter pleinement de leur temps libre.



Ne manquez pas la soirée loup-garou se tenant les mercredis soirs et la journée famille du dimanche.