Une grande vente de fin d’année se prépare au CFER

Les élèves du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de la Polyvalente Sainte-Thérèse vous invitent à leur 2e grande vente de fin d’année qui se tiendra directement à la Polyvalente le mercredi 13 juin et le jeudi 14 juin 2018 entre 9 h 30 et 15 h.



Qu’est-ce que le CFER?



Le CFER de Sainte-Thérèse est une école-entreprise qui œuvre dans le textile et voit à la dépersonnalisation sécurisée de vêtements, à la réparation et à la vente de ceux-ci de façon à leur donner une seconde vie.



Travaillant avec des partenaires tels que la SAQ, les services de police d’Ottawa, Revenu Québec et beaucoup d’autres, le CFER de Sainte-Thérèse est en mesure d’offrir et de vendre des vêtements et autres dérivés du textile de très grande qualité à tous.



Les 13 et 14 juin, vous trouverez :



• Des manteaux imperméables et réversibles à bandes réfléchissantes

• Des manteaux à coquille souple (soft shell)

• Des vestes, des pantalons de travail et des chemises

• Des serviettes de table, des sacs à vin et encore plus!



Pour avoir un aperçu des produits disponibles, vous pouvez visiter le site web du CFER au

www.cfersaintetherese.com.



Les élèves et l’équipe du CFER vous attendent en grand nombre!