Lancement de la troisième édition du marché public de Mirabel

Le Marché public de Mirabel accueillera plus de 20 producteurs et transformateurs de la région, du 7 juin au 13 septembre, au Mégacentre Premium Outlets de Montréal, tous les jeudis, de 14 h 30 à 19 h. Seule exception, le jeudi 19 juillet, alors qu’il fera relâche pour faire place à un autre événement.

Grâce à une entente avec la Ville de Mirabel, Tourisme Mirabel et Marché public des Laurentides, un authentique marché de producteurs artisans déploiera ses gloriettes du côté ouest du grand centre commercial.

« Pour une troisième saison, les Mirabellois trouveront au Marché public un grand éventail de produits frais provenant de la région et qui se distinguent par leur originalité. Le nouvel emplacement permettra une meilleure accessibilité, un accès à plusieurs espaces de stationnement et la possibilité d’exploiter ce site dans une perspective de diversification des activités », précise le maire Jean Bouchard.

On y trouvera une belle gamme de produits alimentaires offerts directement par ceux qui les produisent : produits maraîchers fraîchement cueillis ; viandes de qualité : bison, sanglier, porc, bœuf, veau, charcuteries ; produits transformés et exotiques : prêt-à-manger mexicain, mets préparés du chef François Daoust, délices à l'italienne de Taverna Dolce, sorbets, chocolats, pâtisseries variées ainsi que des produits remarquables comme l'huile d'olive l'Or de l'Italie, produite en Italie « de parents » québécois. On retrouvera avec joie les pains et viennoiseries recherchées de la boulangerie Breadshop, les Fines Herbes Lauzon et de vrais délices en quantité. Les beaux légumes de la Ferme Tête de Pioche, le miel, les sorbets fous, voisinant avec gelato et popcycles, les pasta delisioza et autres découvertes culinaires vous feront sautiller de plaisir!

« Le Marché public de Mirabel représente une occasion exceptionnelle pour les amoureux du bien-manger de se procurer des produits de chez nous à bon prix et d’une fraîcheur inégalée et aussi de faire des rencontres hors du commun », précise le président de Tourisme Mirabel, M. Stéphane Michaud.

Accessible par la sortie 28 de l'autoroute 15 à Mirabel, le Marché public favorise une agriculture du Québec en pleine forme et fait la promotion de l'authenticité et la traçabilité des produits que nous mangeons.

Merci aux partenaires et tout particulièrement à Premium Outlets Montréal pour permettre l’accessibilité des producteurs à la grande clientèle de ce complexe international de haut calibre.

Cette initiative innovante de notre communauté propulsera Mirabel à titre de destination gourmande dynamique dans la région et permettra, entre autres, la découverte des richesses du terroir de notre région.

Dévoilement de la carte touristique de Mirabel

Tourisme Mirabel lancera officiellement sa carte touristique qui en est à sa deuxième édition. Cet outil de référence met en valeur l’industrie touristique et agrotouristique en pleine effervescence. Mirabel représente une véritable destination touristique incontournable dans les Laurentides et au Québec.

En résumé

Le Marché public de Mirabel, un oasis de fraîcheur exclusivement agroalimentaire et porte voisine des grands magasins du Premium Outlets de Montréal, vous accueillera tous les jeudis, de 14 h 30 à 19 h, avec un choix des meilleurs produits de notre région, sous les gloriettes blanches de l'OBNL Marché d'ici, créé par Mme Diane Seguin et son équipe de passionnés de la cuisine au naturel.