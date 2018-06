Un événement pour les aînés sous le signe de la sécurité et la prévention à Sainte-Thérèse

Le 6 juin dernier, plus de 200 aînés se sont réunis au Cabaret BMO Sainte-Thérèse pour assister gratuitement à la pièce de théâtre Les feux de l’amour, organisée par le Service de sécurité incendie de la Ville et présentée par le théâtre Parminou.



Cette pièce a pour objectif de sensibiliser la population, particulièrement les ainés et leurs proches, aux incidents et incendies et de l'aider à répondre adéquatement aux alarmes. Avec humour, elle aborde les obstacles aux comportements sécuritaires et la vigilance ou non vigilance de l'entourage immédiat face au danger potentiel.



Après la présentation de la pièce, les spectateurs étaient invités à poursuivre leur expérience en visitant des kiosques de la Ville et de certains partenaires afin qu’ils prennent connaissance de la multitude de services qui leur sont offerts, comme le programme PAIR, le transport personnalisé Taxibus et le programme RAPPID-OR.



La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, la Bibliothèque municipale, le Service de la culture et des loisirs de la Ville, les Filles d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb et le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp étaient tous présents pour rencontrer les citoyens. Cet événement a connu un grand succès et a été grandement apprécié par tous les gens présents.



« Il y a un an, la Ville de Sainte-Thérèse lançait, ici même, la Politique intégrée de la famille et des aînés. Grâce à cette Politique, nos décisions et nos actions sont guidées par un cadre de référence prêtant attention aux besoins des familles et des aînés : nos besoins, à nous tous. C’est d’ailleurs en plein dans cette optique que nous sommes tous ici aujourd’hui. Puisque la sécurité est une des valeurs sur lesquelles repose la Politique », a souligné madame Johanne Michaud, conseillère municipale du district Marie-Thérèse et Présidente du comité consultatif de la Politique intégrée de la famille et des aînés lors de l’événement.



Pour plus d'informations, consultez le site Web de la Ville au www.sainte-therese.ca.