Des entreprises impliquées pour le mieux-être de leur communauté

Dans la grande région des Laurentides, près de 500 adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme participent au programme d’intégration à l’emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Sur une base hebdomadaire, ils sont ainsi accompagnés par des intervenants spécialisés qui les soutiennent afin d’intégrer le marché du travail.

C’est grâce à l’ouverture d’esprit de plus de 200 entreprises de chez nous que cette intégration au travail est rendue possible. En effet, ces dernières ouvrent leur milieu de travail à ces adultes aux talents différents. Certains offrent des plateaux de travail à raison de plusieurs heures par semaine. D’autres se portent volontaires afin d’offrir des stages où l’usager présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme développe ses habiletés et son estime personnelle, bagages incontournables pour intégrer le marché du travail sur une base permanente. Et plusieurs accueillent au sein même de leurs équipes régulières, ces personnes différentes, mais qui ont elles aussi leur place dans notre communauté.

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la Direction du CISSS des Laurentides a remis, à chacune de ces entreprises, un certificat afin de souligner leur participation au programme d’intégration au travail. Elle invite les citoyens de la région à porter attention à ces employeurs et à leur témoigner de la reconnaissance pour leur participation active au développement d’une communauté inclusive riche de sa diversité.

Toute entreprise intéressée à participer, elle aussi, au programme d’intégration au travail est invitée à communiquer avec Mme Carole Gravel, chef de programme intégration au travail du CISSS des Laurentides au 450 433-1958, poste 74533.