L'équipes Les Coyotes de TDB a surpassé son objectif lors du Relais pour la vie

C’est avec beaucoup de fierté que le député fédéral de Thérèse-De Blainville, M. Ramez Ayoub a tenu à féliciter les membres des Coyotes de TDB, pour leur engagement inconditionnel, lors du Relais pour la vie qui se déroulait le vendredi 8 juin dernier au parc Maurice-Tessier à Blainville.

Pour une 4e année consécutive, l’équipe Les Coyotes de TDB a surpassé son objectif en engrangeant un montant près de 11 000 $, pour une cause qui tient très à cœur le député et les membres de son équipe, soit vaincre le cancer. Avec les efforts des quatre dernières années, ce sont plus de 40 000 $ que les Coyotes ont amassés pour la cause.

« Que d’émotions extraordinaires vécus tous ensemble », a souligné le député Ramez Ayoub « Je suis particulièrement conscient que tous ces dollars font une énorme différence et que chaque montant amassé, aussi petit peut-il être, encourage chaque participant, toutes équipes confondues, à poursuivre sa mission, soit d’amasser des fonds pour la Société Canadienne du Cancer afin de soutenir les gens atteints d’un cancer et faire avancer la recherche pour le vaincre. Vos dons et vos encouragements nous donnent des ailes! Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont donné. »

De nouveaux membres se sont joints cette année à l’équipe des Coyotes : Richard Perreault, le maire de Blainville, ainsi que les conseillères Marie-Claude Collin et Nicole Ruel et le conseiller Stéphane Bertrand.

« C’est vraiment tous ensemble qu’on peut faire avancer les choses et je suis réellement fier, en tant que membre, d’avoir pu compter sur cette équipe. Je ne pourrais passer sous silence les efforts de nos vétérans : notre capitaine, Michèle Tremblay, notre co-capitaine, Valérie Debien, Chantal Demers, Denise Parent et Nadia Boivin. Vous n’avez jamais baissé les bras! Bravo et merci! », de rajouter Richard Perreault, maire de Blainville.

Le Relais pour la vie se divise en trois actes distinctifs : célébrer les survivants du cancer, rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat et recueillir des fonds qui permettront de lutter contre tous les types de cancer, grâce à des projets de recherche.