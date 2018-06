Les Coopératives jeunesse au travail de Mirabel sont de retour cette année

Les fins de semaine d’été sous le chaud soleil filent beaucoup trop vite pour passer la tondeuse et entretenir la piscine? Vous manquez de temps pour le désherbage de la cour? Les Coopératives jeunesse au travail de Mirabel (Projet CJT) sont de retour cet été à Saint-Augustin, à Saint-Canut et à Saint-Janvier pour vous donner un petit coup de pouce et vous permettre de profiter pleinement de la saison estivale!

Plus d’une trentaine de jeunes âgés entre 14 et 17 ans, offriront donc jusqu’au 10 août une panoplie de services à prix très compétitifs, un projet qui permet d’initier les jeunes à l’entrepreneuriat depuis maintenant 20 ans!

Dès le lancement du Projet CJT à Saint-Augustin en 1998, Annie Durette, qui fréquentait alors la Maison des jeunes, était confiante du succès de cette initiative encadrée par l’Association des Maisons de Jeunes de Mirabel : « Je me suis dit : enfin une opportunité pour les jeunes! », raconte celle qui a passé les 20 dernières années, impliquée au sein de l’organisme communautaire.

Exactement 20 ans plus tard, le projet implanté dans trois secteurs de Mirabel a offert une première expérience de travail à plusieurs centaines d’adolescents. Toutefois, si le Projet CJT favorise l’intégration des participants sur le marché du travail, il contribue également au développement de l’estime de soi et de multiples compétences personnelles et sociales. D’ailleurs, pour assurer la bonne gestion de leur entreprise de services, les jeunes entrepreneurs seront formés à plusieurs niveaux (marketing, ressources humaines, comptabilité, service à la clientèle, etc.).

De retour dès le 28 juin

Les citoyens des secteurs de Saint-Augustin, Saint-Canut et Saint-Janvier pourront faire appel aux services des Coopératives jeunesse au travail dès le 28 juin, journée d’ouverture officielle qui lancera le début de la saison sous les festivités. Pour l’occasion, les trois nouvelles cohortes de CJT invitent les citoyens à venir les rencontrer lors d’un 5 à 7 avec hot-dogs, musique et bien d’autres surprises.