Retour sur la journée des petits entrepreuneurs de Rosemère et ses environs

Pour cette deuxième édition, la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), en collaboration avec la Ville de Rosemère, est très fière des enfants de Rosemère et ses environs ayant participé à la Grande journée des petits entrepreneurs le samedi 16 juin dernier.

Soixante petits entrepreneurs âgés de 5 à 12 ans se sont réunis à la bibliothèque de Rosemère pour présenter leur petite entreprise d’un jour. Cet événement présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, sous la thématique « Réalise ton projet quel qu’il soit », avait pour but d’inciter les jeunes à explorer ce qui les anime et à le dévoiler au grand jour. En plus d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat, l’initiative visait à leur permettre de développer leur créativité, leur autonomie et leur sens des responsabilités, dans un contexte familial et festif.

Pour enrichir l’expérience vécue par ces petits entrepreneurs, la CCITB a organisé des visites d’entreprises pour 44 enfants. Un merci spécial à celles-ci : IGA Daigle, Télévision des Basses-Laurentides, Pacini Rosemère, Openmind technologies, Blu Gelato, Fenêtres Magistral, Confidences et Chocolats et Boisvert Chevrolet de Blainville.

À propos de la grande journée des petits entrepreneurs

Présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, LGJPE a été mise sur pied en 2014 par l’OBNL Petits entrepreneurs afin de faire découvrir aux enfants de 5 à 12 ans le plaisir de créer et entreprendre tout en s’amusant!

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) compte plus de 900 entreprises et dessert les cinq villes suivantes : Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse. En tant qu’acteur économique de premier plan depuis plus de 30 ans, elle s’engage à être la voix privilégiée des entreprises de la région et propose à ses membres de nombreux avantages s’articulant autour de cinq axes principaux : le réseautage de qualité, l’enrichissement personnel et professionnel, le développement économique local et régional, les avantages commerciaux et le rayonnement des entreprises. La CCITB chapeaute l’Aile jeunesse (AJCCITB), le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), l’Aile Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), tous reconnus pour leur dynamisme et leur participation active.