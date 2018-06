Quelle est la recette pour créer du contenu web viral ?

Article commandité

Est-ce que vous avez déjà vu passer l'expression "briser internet" (break the internet)? Certains types de contenu réussissent à obtenir tant de portée sur le web que les médias ressortent cette expression pour illustrer le fait qu'ils sont omniprésents, au point d'être impossibles à manquer. Il n'est pas rare d'ouvrir les réseaux sociaux, de consulter les journaux, de visiter des sites internet et de voir un même contenu reproduit, partagé ou mentionné à multiples reprises. On parle alors de contenu viral.

Bien sûr, toutes les entreprises rêvent de réussir à créer une publication qui devient virale. Comment y arriver? Parfois, il s'agit d'un hasard total alors que dans d'autres cas, c'est le résultat d'un processus bien calculé. En effet, certains éléments peuvent augmenter les chances de réussir à atteindre l'objectif de la viralité.

Comment s'y prendre? Voici 5 étapes à ne pas négliger:

1) Identifiez à qui vous-vous adressez

En premier lieu, vous aurez certainement plus de succès si vous prenez le temps de bien identifier votre public-cible. Qui sont-ils? Quelle est leur tranche d'âge? Quelle est leur occupation? Quels sont leurs intérêts?

L'identification du public cible est une étape qui mérite que l'on s'y penche avec attention. Il y a plusieurs techniques pour s'y prendre, soit en effectuant une étude de marché, en observant les données auxquelles l'on a déjà accès ou en dressant un portrait du client idéal. Cette étape sert à mieux ajuster le contenu en s'adaptant aux choses qui ont plus de chances de toucher cette catégorie de personnes. Souvent, le contenu viral atteint sa cible lorsqu'il réussit à évoquer une émotion chez l'individu.

Pour ce faire, il faut s'aligner sur ses intérêts, ses préférences et son mode de vie. À titre d'exemple, notons la vidéo "8 ways to transform and upgrade your wardrobe" qui a été vue plus de 247 millions de fois sur Facebook. Cette vidéo a été partagée par First Media Blossom, une page clairement (et ouvertement) ciblée vers les mères faisant partie de la génération des millénariaux. Affirmer qu'ils ont réussi à attirer l'attention serait un euphémisme! Ils se sont même mérité la 6ième place des publications Facebook les plus virales de l'année 2017.

2) Alimentez votre présence sur les réseaux sociaux

Plus vous avez développé votre présence sur les différentes plateformes, plus vous aurez une bonne base. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir des comptes d'entreprise ou des pages sur tous les réseaux sociaux mais vous devriez en choisir quelques-uns, en mettant plus d'efforts sur celles où votre public cible est le plus actif. Si vous avez déjà un bon taux d'engagement avec ceux qui vous suivent, vous aurez plus de facilité à obtenir une grande portée pour vos publications. Avec l'aide des outils publicitaires, vous pourrez cibler les amis de ces personnes, les gens qui habitent dans une certaine région, ceux qui occupent un certain type d'emploi, etc.

3) Misez sur l'utilité et la surprise

Règle générale, le contenu viral se sépare en une dizaine de catégories. Voici celles qui reviennent le plus souvent:

Les conseils pratiques

Les listes

Les études de cas

Les quiz

La controverse

En ce sens, l'utilité et la surprise sont deux stratégies gagnantes. Les gens répondent au contenu qui attire leur attention, et ils se sentent aussi concernés par les publications qui leurs sont utiles.

4) Publiez au bon moment

Ce n'est pas tout de publier du bon contenu! Il faut aussi le partager au bon moment. Si vous envoyez votre publication à une heure où les gens ne sont pas en train de visiter les plateformes et sites web où le contenu a été présenté. Certains jours de la semaine sont aussi plus propices pour obtenir de bons résultats. Alors, comment choisir le bon moment et la bonne journée? Tout dépend de la plateforme que vous allez utiliser pour partager le contenu au départ. En effet, les données sont différentes pour les sites web, les réseaux sociaux, les courriels et les médias. N'oubliez pas de vous informer à ce sujet avant de programmer la publication.

5) Gardez ça court!

Dans la vaste majorité des cas, le contenu web qui devient viral est relativement simple et contient peu de "flafla". Pour tout ce qui est écrit, il est préférable d'éviter les longs textes et d'aller à l'essentiel. La viralité est souvent associée avec une consommation plutôt rapide. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'agit pas de contenu de qualité! Mais les gens auront davantage tendance à partager un contenu qu'ils ont rapidement aimé et adopté!

