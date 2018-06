La Ville de Saint-Eustache veut connaître l'opinion de ses citoyens

Le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, invite les Eustachois à répondre en grand nombre à un sondage portant sur la légalisation du cannabis. Le sondage sera en ligne du 21 juin au 20 juillet 2018, à l’adresse : imaginons.saint-eustache.ca/cannabis.

En effet, dans la foulée du projet de loi fédéral C-45 sur la légalisation du cannabis, les municipalités auront de nombreuses responsabilités, dont celle d’établir un zonage pour la culture et la vente de marijuana. Elles seront aussi chargées de mettre en application divers règlements liés à la consommation du cannabis en public et à la conduite avec les facultés affaiblies, notamment. La Ville de Saint-Eustache souhaite donc connaître l’opinion de ses citoyens afin d’alimenter sa réflexion et de se préparer à encadrer le mieux possible l’usage de la marijuana sur son territoire. Divers thèmes seront abordés dans le sondage : le zonage pour la vente du cannabis, les lieux d’usage et de culture, les questions de sécurité et de santé publique, l’impact sur la consommation, etc.

« La légalisation du cannabis est un enjeu majeur pour les municipalités, car même si sa légalisation n’est pas sous notre juridiction, c’est nous qui serons interpellés en première ligne», a souligné le maire. « Les citoyens ont aussi leur mot à dire. C’est un sujet très sensible et nous voulons agir rapidement, à l’intérieur des balises qui nous ont été octroyées. Lorsque nous aurons la possibilité de le faire, c’est-à-dire une fois le projet de loi fédéral adopté par le gouvernement, nous serons prêts à intervenir», a-t-il ajouté.

Soulignons que la démarche de la municipalité comprend aussi la mise sur pied d’un comité aviseur qui, à l’issue de la consultation et du processus de réflexion, aura pour mandat de présenter des recommandations au conseil municipal.

Par ailleurs, le maire a tenu à préciser qu’il n’y aura pas de succursale de vente de cannabis ici à Saint-Eustache dans la première phase du projet de la Société québécoise du cannabis.