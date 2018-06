La Ville de Mirabel met sur pied un programme communautaire

La Ville de Mirabel a mis sur pied un programme communautaire dans le cadre duquel des agents communautaires du Service de police participent à plusieurs activités organisées sur le territoire dans le but d’établir un contact avec le public, de sensibiliser les citoyens de Mirabel et de Saint-Colomban au rôle du policier, de pouvoir partager avec lui différentes problématiques qui les préoccupent et de tisser des liens avec les citoyens.

« La mise sur pied du programme communautaire a pour but notamment de développer une approche communautaire dans les interventions quotidiennes des policiers et d’assurer une présence active et visible de ceux-ci à certains événements populaires », indique le maire Jean Bouchard.

À ce jour, les agents communautaires se sont déjà mis au travail et ont participé à quelques activités dont la Journée horticole, qui se déroulait dans différents secteurs le 2 juin dernier, ainsi qu’à la Fête des voisins qui avait lieu le 9 juin dernier. Ils ont aussi été mis à profit sur le chantier de la côte des Anges afin d’échanger avec les citoyens touchés par les travaux.

« Ce programme a, entre autres, pour objectif de mettre le citoyen au cœur de la résolution des diverses problématiques observées sur notre territoire en favorisant les échanges entre l’agent communautaire et la population ; selon nous, le citoyen fait partie de la solution », précise le maire.

Un cliché avec mon policier

C’est ainsi qu’au fil des activités estivales, les agents communautaires circuleront parmi la foule et inviteront le public à venir prendre Un cliché avec mon policier , le temps d’une photo souvenir avec les membres de la famille, sous le chapiteau érigé sur le site de l’événement. On leur remettra alors un carton avec quelques consignes et leur photo encadrée. Ces quelques moments permettront des échanges constructifs avec les citoyens et assureront le rayonnement de l’organisation auprès d’eux.

Dès cette fin de semaine, venez rencontrer vos agents communautaires qui seront à la Fête nationale du Québec, le 23 juin à Mirabel, au centre culturel Patrick-Lepage, secteur de Saint-Canut, et le 24 juin à Saint-Colomban, au parc Péland, situé au 323, montée de l’Église.