Campagne de sécurité routière 2018 : Priorité piétons, une obligation !

C’est sous le slogan « Priorité piétons : une obligation » que le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, le conseiller responsable de la sécurité publique, M. Yves Roy, la conseillère responsable du dossier de la circulation, Mme Sylvie Mallette de même que M. Marouan Bel Fakir, conseiller régional en partenariat de sécurité routière à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ont lancé la campagne annuelle sur la sécurité routière de la Ville de Saint-Eustache.

Cette année, la campagne, réalisée en partenariat avec la SAAQ, rappelle aux conducteurs (automobilistes, motocyclistes et cyclistes), l’importance du respect de la réglementation en vigueur et de céder obligatoirement le passage aux piétons s’engageant aux traverses piétonnières.

« Bien que le bilan routier à Saint-Eustache est en constante amélioration, on remarque cependant que des problèmes persistent, notamment en ce qui a trait au respect des arrêts obligatoires en lien avec les traverses piétonnières. La campagne de sensibilisation originale que nous lançons aujourd’hui est entièrement centrée sur un seul objectif : rendre nos intersections et nos passages piétonniers les plus sécuritaires possible. Quant à la campagne, elle s’adresse sans distinction aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons », de dire le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

Le fruit d’un travail de concertation

La conseillère responsable de la circulation et des transports, Mme Sylvie Mallette, a pour sa part rappelé que dès 2013, la Commission de la circulation et des transports s’est attelée de façon prioritaire à développer des accès sécuritaires pour les piétons sur le réseau routier. La campagne de sensibilisation qui s’amorce est donc le prolongement du travail fait en amont et le fruit d’un travail concerté.

« Le recours à des éléments et à des outils innovant, qui captent l’attention et incitent à la prudence, a démontré leur efficacité, partout où ils ont été mis en place. Je suis confiante que cette campagne originale remportera les résultats escomptés et que de nombreux incidents pourront ainsi être évités », a-t-elle souligné.

Une campagne accrocheuse

Au cours des prochaines semaines, les citoyens pourront voir l’ajout de panneaux de sensibilisation et de petits drapeaux colorés, à plusieurs traverses piétonnières non protégées par des panneaux d’arrêt ou par des feux de circulation. Du marquage au sol aux couleurs de la campagne viendra également renforcer la visibilité de certaines traverses piétonnières. Ces éléments viendront renforcer la visibilité de certaines traverses.

Ces activités seront appuyées par une campagne publicitaire que l’on pourra observer sur les autobus locaux, les véhicules municipaux, les enseignes électroniques de la Ville, sur de l’affichage aux entrées de la municipalité, dans le bulletin municipal, sur le site Web et dans les médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).

Un clin d’œil humoristique

Une vidéo vient également appuyer cette campagne. Sous un angle farfelu, cette capsule publicitaire rappelle aux conducteurs de tous types de véhicules (vraiment tous les types!) que la priorité, à l’approche d’une traverse, est toujours aux piétons. Il est possible de la visionner sur le site Web de la Ville, de même que sur les médias sociaux.

Barrages routiers et présence policière

Tout au long de l’été, les policiers de Saint-Eustache mèneront une série d’opérations visant autant les conducteurs que les piétons. Des barrages routiers seront mis en place où des cartons informatifs seront remis à tous, rappelant le rôle de chacun à l’approche des traverses piétonnières. Notons également que les policiers porteront une attention particulière au respect du Code de la sécurité routière et remettront des constats d’infraction en cas de non-respect.

« Avec l’application de cette campagne de sécurité routière, nous souhaitons que les piétons et les conducteurs retiennent des messages très concrets et faciles à mettre en application. La sécurité étant l’affaire de tous, faisons en sorte que le bilan de l’année 2018 soit exemplaire à l’approche des traverses piétonnières », d’affirmer M. Yves Roy, conseiller municipal responsable de la sécurité publique.