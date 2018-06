Lancement du projet de réaménagement complet d’une portion de la rue Turgeon à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est fière d’annoncer le réaménagement complet d’une portion de la rue Turgeon, entre les rues Dubois et Joseph-Hamelin, dont les travaux s’amorceront au printemps 2019. Ce projet majeur, qui s’inscrit dans la démarche de revitalisation du centre-ville de Sainte-Thérèse entamée il y a des décennies, permettra la création d’un environnement plus agréable à fréquenter pour les citoyens et les visiteurs, et contribuera à la vitalité de ce quartier que l’on sent déjà en pleine effervescence.

Cette annonce a été réalisée par la mairesse, Mme Sylvie Surprenant, en présence de partenaires importants de la Ville dans ce projet. Il s’agit du plus grand projet de renouveau urbain jamais conduit à Sainte-Thérèse. La Ville investira la somme de 11,9 M$ dans ce chantier, auquel montant s’ajoute une subvention de 2,6 M$ accordée par Hydro-Québec pour l’enfouissement des fils électriques du secteur, pour un coût global de 14,5 M$.

« Le réaménagement complet de cette section de la rue Turgeon offrira une porte d’entrée vivante et rajeunie au Village de Sainte-Thérèse, à l’image des commerçants, des citoyens et des visiteurs qui le fréquentent et que nous souhaitons attirer, s’est exprimée Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse. Au terme des travaux prévus en 2021, nous prévoyons une hausse des projets et des investissements dans le centre-ville, ce qui contribuera au développement économique de la Ville et qui, nous l’espérons, attisera au passage le sentiment d’appartenance des Thérésiennes et des Thérésiens envers leur Village, notre Village. »

Des travaux d’urbanisme et de voirie d’envergure

Les travaux réalisés sur la rue Turgeon, l’une des artères principales de la municipalité, incluront de nombreuses améliorations, dont l’installation de nouveau mobilier urbain, l’amélioration de la sécurité aux traverses piétonnières, la plantation de nombreux arbres et arbustes, un accès plus sécuritaire à la gare pour les piétons et les cyclistes, la révision des voies cyclables et leur bonification selon les meilleures pratiques établies par Vélo Québec et l’aménagement d’une nouvelle place publique à proximité de la gare intermodale.

De nombreuses mises à niveau d’infrastructures sont également prévues, notamment la modernisation du réseau municipal d’eau potable et d’égout, dont certaines sections ont été construites au cours des années 20.

La réalisation des travaux s’effectuera en trois grandes phases, soit : l’exécution des travaux civils et l’aménagement de la place publique du printemps à l’automne 2019, puis la plantation de divers végétaux et les travaux de raccordements électriques du printemps à l’automne 2020, et finalement, l’enlèvement des poteaux électriques et la finalisation des travaux de pavage au printemps et à l’été 2021.

« La Ville de Sainte-Thérèse agira à titre de maître d’œuvre principal des étapes de ce projet. Nos équipes à l’interne possèdent toute l’expertise nécessaire pour assurer une gestion efficace et transparente de cet important chantier. Cette stratégie nous permettra d’assurer un meilleur contrôle sur les coûts inhérents au projet, tout en abaissant les frais d’honoraires », a souligné Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

La réalisation du projet de réaménagement d’une portion de la rue Turgeon a notamment été inspirée par la consultation publique de juin 2016, sous la thématique Rêvons notre ville, lors de laquelle les citoyens avaient partagé leur vision et leurs aspirations quant au développement du secteur TOD (transit oriented development) de la ville.

Une démarche d’écoute, de collaboration et d’information

Afin d’associer les différents publics concernés à la mise en place de mesures optimales pour atténuer les impacts temporaires pouvant découler des travaux, la Ville de Sainte-Thérèse s’est engagée à déployer dès l’automne 2018 une démarche d’information et de consultation.

Une campagne prévoyant plusieurs outils et moyens de communication sera déployée au début de l’année 2019, pour informer et échanger avec le public quant à l’état d’avancement des travaux et aux divers éléments s’y rapportant, et ce, sur une base régulière. La création d’un guichet unique où adresser questions, commentaires et demandes concernant les travaux facilitera également les communications avec le public pendant les travaux.

Enfin, la Ville collabore également étroitement avec le Groupement des entreprises de Sainte- Thérèse afin de soutenir les commerçants par le biais d’actions concrètes et d’une écoute attentive de leurs besoins.

« Nous sommes heureux de voir un projet d’une telle envergure se réaliser au Village de Sainte- Thérèse; un projet porteur de vitalité économique qui bénéficiera à l’ensemble des parties prenantes. C'est avec grand plaisir que nous collaborerons avec la Ville de Sainte-Thérèse à écrire une nouvelle page d’histoire pour notre Village », a déclaré Marie-Noëlle Closson Duquette, présidente du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse.