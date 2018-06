L’autoroute 50 sera fermée de nuit les 26 et 27 juin à Mirabel

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route de la fermeture complète de nuit l’autoroute 50 dans les deux directions, les 26 et 27 juin, à la hauteur du chemin des Sources, à Mirabel. Celle-ci est nécessaire afin d’effectuer des travaux d’asphaltage à l’intersection de la voie ferrée des Chemins de fer Québec-Gatineau.

Les 26 et 27 juin, de 22 h à 5 h

Fermeture complète de l’autoroute 50 dans les deux directions, à la hauteur du chemin des Sources

Lors de ces fermetures, un détour balisé sera mis en place sur le réseau. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures pourraient être reportées.

