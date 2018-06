Dix-neuf projets artistiques et littéraires seront soutenus dans les Laurentides

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut, de Thérèse-De Blainville, les villes de Mirabel et de Saint-Jérôme ainsi que le Conseil de la culture des Laurentides annoncent les projets soutenus dans le cadre du 2e appel de projets de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Laurentides.

Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 270 918 $ à 11 artistes et 8 organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial des Laurentides 2017-2020.

Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont :

Sophie Castonguay, Sébastien De Francesco, Michel Depatie, Catherine Fauteux, Mikaël Huot, Jérôme Lafond, Ugo Monticone, Jessica Peters, Benoit Ricard, Marc Sauvageau et Mélanie Barney.

Les projets des organismes suivants sont soutenus :

Carrefour Bois-Chantants, Diffusion en Scène Rivière-du-Nord inc., Diffusions Amal'Gamme inc., Festival des arts de Saint-Sauveur, Le Petit Théâtre du Nord, Les Fabulateurs, Les flâneurs erratiques, Société Arts et Culture d’Oka.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets des créateurs ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.

À propos du programme de partenariat territorial des Laurentides

Le programme de partenariat territorial des Laurentides est issu d’une entente conclue en 2017 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut, de Thérèse-de-Blainville, les villes de Mirabel et de Saint-Jérôme ainsi que le Conseil de la culture des Laurentides.

Un montant totalisant 1 326 000 $ réparti sur 3 ans (2017-2020) a été investi par les partenaires pour permettre l’attribution d’un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques laurentiens. Celui-ci permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un dernier appel de projets est à venir dans le cadre de cette entente en 2019.



Description des projets soutenus

Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels – total : 137 000 $

Nom (ville) |discipline| Titre du projet | Montant

Sophie Castonguay (Val-Morin) | Arts visuels | Déchets | 9 000 $

Sebastien De Francesco (Sainte-Adèle) | Chanson | WOODY| 10 000 $

Michel Depatie (Val-David) | Arts visuels | Du risque de la disparition à la matérialité| 14 000 $

Catherine Fauteux (Mont-Tremblant) | Cinéma et vidéo| Mai et le marcheur | 15 000 $

Mikaël Huot (Sainte-Thérèse) | Cinéma et vidéo| Le spectre des ondes | 16 000 $

Jerome Lafond (Saint-Jérôme) | Littérature | Le langage des lecteurs | 6 000 $

Ugo Monticone (Prévost) | Littérature | Voyages | 20 000 $

Jessica Peters (Brownsburg-Chatham) | Arts visuels | Invasions|20 000 $

Benoit Ricard (Lac-des-Écorces) | Arts visuels| Battre la campagne |12 000 $

Marc Sauvageau (Mirabel) | Littérature | Chic-Chocs |15 000 $

Volet 3-A : Soutien à la mobilité pour les artistes – total : 18 918 $

Mélanie Barney (Saint-Jérôme) | Musique | Festival de musique de chambre des Laurentides | 18 918 $

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnel – total : 115 000

Carrefour Bois-Chantants (Festival Hautes Laurentides) (La Macaza) | Musique | Développement et fidélisation du public | 4 000 $

Diffusion en Scène Rivière-du-Nord inc. (Saint-Jérôme) | Pluridisciplinaire | Encore des nourritures terrestres | 30 000 $

Diffusions Amal'Gamme inc. (Prévost) | Pluridisciplinaire | Créations du monde d'ici et d'ailleurs | 25 000 $

Festival des arts de Saint-Sauveur (Saint-Sauveur) | Danse | Saint-Sauveur Danse | 12 000 $

Le Petit Théâtre du Nord (Boisbriand) | Théâtre | Intégration d'un site Web efficient | 12 000 $

Les Fabulateurs (Saint-Eustache) Théâtre | Préparation à la tournée La légende de Barbe d'Or | 7 000 $

Les flâneurs erratiques (Val-Morin) | Arts visuels | Infiltration à Val-Morin | 10 000 $

Société Arts et Culture d’Oka (Oka) | Pluridisciplinaire | Un cercle de paroles |15 000 $