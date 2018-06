C’est avec beaucoup de fierté et d’émotions que le Vignoble Les Vents d’Ange s’associe à Leucan Laurentides-Lanaudière le temps d’une cuvée. Le 3 juillet prochain, en compagnie du chef Martin Juneau et du petit Jessy Martel, enfant Leucan, André Lauzon, vigneron-propriétaire, et toute son équipe lanceront un tout nouveau rosé, le Rosé D’Amours.

Une cause qui tient à cœur

Depuis plus de deux ans, l’entreprise familiale de Saint-Joseph-du-Lac a décidé de s’associer à Leucan.

« En tant que père de famille, la cause des enfants malades me touche particulièrement. Ma femme et moi avons la chance d’avoir des enfants et des petits enfants en santé. Malheureusement, ce n’est pas le cas de toutes les familles de notre région. Le Rosé D’Amours c’est notre manière à nous de leur dire qu’on est là, avec eux, dans les bons et dans les moins bons moments. Nous avons la possibilité de faire une différence et j’en suis fier. » souligne André Lauzon.

Jessy Martel, un héros de Saint-Joseph-du-Lac

Jessy Martel a 6 ans et réside dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Jessy est atteint de la Leucémie aigüe lymphoblastique, il sera l’enfant porte-parole de la soirée.

« C’est pour des petits combattants comme Jessy qu’on s’associe à Leucan. Ses enfants là sont tellement inspirants, ça me fascine à quel point ils sont forts et positifs. Je lève mon chapeau à Jessy, mais également à ses parents, qui avec le soutien de Leucan Laurentides-Lanaudière, continuent d’avoir le sourire accroché aux lèvres » affirme Catherine Lauzon, maman et relève du Vignoble.

5$ par bouteille remis à Leucan

En l’honneur des enfants au cœur doux, le Rosé D’Amours a été élaboré avec délicatesse. Ses fruits rappellent les becs sucrés, sa couleur évoque un joyeux soir d’été, et sa vivacité est pour tous les combattants de Leucan. Pour chaque bouteille vendue, 5$ seront versés à Leucan Laurentides-Lanaudières.

Le Rosé D’Amours sera disponible au coût de 20$ à la boutique du vignoble au 839, chemin Principal à Saint-Joseph-du-Lac.