5e édition de l’événement Courir pour Leucan, présenté par Chokeo et le lait Grand Pré

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudiere est fière de vous annoncer la 5e édition de Courir pour Leucan, présenté par Chokeo et le lait Grand Pré, le samedi 29 septembre prochain au Parc du Domaine Vert de Mirabel. Des distances de 3, 5, 10 et 20 kilomètres seront offertes dans les sentiers pédestres du parc. Une course de 1 kilomètre (la course des petites coccinelles) sera également réservée aux enfants de 10 ans et moins.

La particularité de cette course est que chaque participant se fixe un objectif physique, mais aussi monétaire en amassant des fonds pour aider Leucan à poursuivre sa mission. En plus des frais d’inscription de 25 $, la collecte de fonds minimale est de 50 $ pour les distances de 3 et 5 kilomètres, et de 135 $ pour les 10 et 20 kilomètres. Afin d’initier les jeunes à la philanthropie, une collecte de 5 $ est demandée aux enfants de 10 ans et moins pour la course des petites coccinelles (frais d’inscriptions de 15$).

Après le franc succès de l’édition 2017, la course sera encore une fois chronométrée et chaque coureur recevra une médaille, attestant de sa participation à l’événement. Finalement, Leucan Laurentides-Lanaudiere organise un concours : les personnes qui seront inscrites et qui auront amassé leur collecte minimale d’ici le 23 juillet seront éligibles au tirage d’une paire de souliers de course, d’une valeur de 250$, offerte par Sports Experts de Place Rosemère. Leucan Laurentides-Lanaudiere vous réserve plusieurs surprises d’ici le jour J.

Selon le Directeur régional, Mathieu Déziel, l’événement génère de plus en plus d’intérêt dans les entreprises qui y voient une belle opportunité d’activité de consolidation d’équipe :

« L’événement attire de plus en plus d’entreprises qui ont choisi de se rallier à Leucan en relevant le défi entre collègues ou en devenant partenaire. C’est une belle façon de s’impliquer dans sa communauté et de démontrer les valeurs sociales de son entreprise, en plus d’être une activité de consolidation d’équipe, qui répond aux objectifs liés à la santé en milieu de travail et qui est accessible à tous et qui peut être facilement proposée en entreprise ». Nous pensons notamment à Fiera Financement Privé, Groupe Safran qui reviennent pour une deuxième année consécutive ainsi qu’au Centre dentaire Anjou.

Pour l'occasion, la famille de Thomas Lamoureux seront les porte-paroles de l'événement. Thomas était atteint d'un Neuroblastome stade 4. Il est décédé le 29 octobre 2016. C'est en sa mémoire que sa famille sera présente lors de la course.

Il est possible de s’inscrire à la course du 29 septembre prochain au : http://www.courirpourleucan.com/fr/mirabel/courir-pour-leucan-au-parc-du-domaine-vert/ .

Pour plus d’information sur l’Association des enfants atteints de cancer, cliquez ici.