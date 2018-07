Le CISSS des Laurentides : premier établissement au Québec à signer pour une convention collective

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a procédé, hier matin, à la ratification officielle de l’entente sur les dispositions locales de la convention collective avec le Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et, de ce fait, est le premier CISSS du Québec à avoir procéder à la signature officielle avec les représentants syndicaux de la FIQ.

Déjà, la semaine dernière, les employés du CISSS des Laurentides affiliés à la FIQ, se prononçaient à 92% en faveur du contenu de cette entente. Ce soutien à l’entente reconnait ainsi les efforts déployés par les représentants syndicaux et l’établissement afin de convenir de dispositions améliorant les conditions de pratique professionnelle des employés et favorisant la dispensation de soins et de services de qualité offerts à la population. Rappelons que la FIQ représente près de 4200 employées du CISSS des Laurentides (infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes).

Les discussions entre les deux parties ont notamment permis de développer une vision commune quant à la stabilité des postes, aux mouvements et à la mobilité du personnel et à la conciliation travail – vie personnelle.

« Tous les membres du comité de négociation, tant du côté patronal que syndical, avaient à cœur d’offrir aux membres du personnel d’ici des conditions de travail de très grande qualité et une qualité de soins et de services à la hauteur des besoins et attentes des citoyens des Laurentides. Je suis convaincu que cela a représenté la clé du succès et c’est ce qui nous a permis d’être les premiers au Québec à signer officiellement notre entente » affirme M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.