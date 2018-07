Des amendes totalisant près de 50 000 $ pour un entrepreneur des Laurentides

Revenu Québec et l’Unité permanente anticorruption (UPAC) annoncent qu’un résident de Saint-Sauveur, M. Stéphane Roy, a été condamné à payer des amendes totalisant 48 484,57 $, relativement à des infractions aux lois fiscales.

M. Roy a plaidé coupable, le 15 mai 2018 au palais de justice de Montréal, à des accusations relatives à la Loi sur l’administration fiscale et à la Loi sur la taxe d’accise. Il a, plus précisément, reconnu avoir utilisé des sous-traitants, par l’entremise de la société Tapitec dont il était l’administrateur, et utilisé de fausses factures pour ainsi obtenir des remboursements de taxes auxquels la société n’avait pas droit.

Les infractions reprochées se sont produites pendant la période du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2011. Ces condamnations découlent de perquisitions réalisées le 7 juillet 2015 dans le cadre du projet Tapitec, en collaboration avec l’UPAC. Ce projet visait un réseau de personnes et de sociétés impliquées dans un stratagème de fausse facturation dans le domaine du revêtement de plancher.

