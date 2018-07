Automassage du dos : 5 gestes à connaître

Que vous souffriez de douleurs lombaires fréquentes ou bien soyez un grand sportif,

les gestes à éviter lors d'un massage du dos sont nombreux, mais les gestes ayant de réels bienfaits le sont aussi. On vous détaille ici 5 gestes à connaître pour réaliser un automassage du dos.

L’automassage Qi Gong, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise

Le Qi Gong est la technique la plus répandue chez les médecins traditionnels chinois, qui mettent en avant l’énergie du corps humain comme source de tous nos maux, mais aussi de notre bien-être. Un circuit qui fonctionne bien amène la positivité, le bien-être et la pleine conscience.

Cette technique consiste à pratiquer, de façon régulière, des gestes précis (à savoir des pressions et des rotations) sur l’ensemble du dos, afin de relancer la circulation énergétique. Pour ce qui est du dos, le Qi Gong permettra de faire disparaître les tensions et d’apaiser les douleurs, en trois temps :

-Grâce au relâchement, vous sentirez le Qi énergie

-Puis, il faudra activer la circulation du Qi, en vous positionnant de sorte à ouvrir les points dits d’acupuncture

-Enfin, la canalisation du Qi va rééquilibrer l’organisme

C’est un processus à la fois mental et physique, qu’il est préférable de pratiquer cette technique le matin, avant de prendre votre douche par exemple.

La canne de massage, le meilleur outil pour votre dos

Selon de grands conseillers sportifs, la canne de massage pour le dos constitue le meilleur outil pour vous automasser. En réalité, c’est aussi le plus fréquemment utilisé, notamment chez les ostéopathes. Il est recommandé de l’utiliser à plusieurs moments de la journée, notamment lorsque vous êtes sédentaire :

-En regardant la télévision ou un film

-S’il est prévu que vous soyez assis plusieurs heures

-Avant d’aller vous coucher

Cette canne de massage va agir en profondeur sur les pectoraux, les trapèzes, les muscles du cou et les bras, ce qui va agir de manière efficace et soulager la moindre douleur.

Le Do In, pour relâcher les tensions énergétiques

Que ce soit au niveau du dos ou de la tête, le Do-In est une technique très en vogue pour démêler le stress et les tensions. Plus particulièrement au niveau du dos, le Do-In a des effets immédiats de soulagement et de bien-être.

Il s’agit justement d’une technique inspirée de la philosophie chinoise, mettant l’accent sur le circuit énergétique du corps humain. Le principe est simple : en stimulant certaines zones en profondeur (le « do in »), vous allez appuyer sur certains points énergétiques clés, qui vont permettre de relancer la circulation énergétique du corps.

Très semblable au shiatsu, il suffit d’agir comme suit :

-Frictionnez le bas de votre dos ainsi que vos reins avec les mains

-Une fois votre dos chauffé, donnez de petits coups de poings le long du bas du dos, pendant -quelques minutes

-Utilisez ensuite vos doigts pour exercer des pressions au niveau du bassin

-Effectuez des rotations avec les paumes au niveau du ventre pour finaliser la technique

À faire en fin de journée ou bien dès lors qu’une douleur au dos se manifeste.



Le rouleau, une technique classique pour soulager les lombaires

Moins efficace que la canne à massage, le rouleau est cependant plus facile à transporter ou emporter avec vous. Il peut se présenter sous différentes formes :

-Un rouleau de massage simple, en bois

-Un rouleau de massage sous forme de tapis de yoga, avec une grande dureté

-Un rouleau de massage complexe, avec des zones plus ou moins confortables

La technique est simple : installez-vous sur le dos, vos épaules contre le rouleau. Levez les fesses pour trouver l’équilibre, vous serez alors sur vos pieds. Le but est ensuite de vous laisser glisser de haut en bas contre le rouleau de massage, sans que celui-ci ne s’échappe de votre dos.

Cette technique se réalise à tout moment de la journée, que vous ressentiez des douleurs ou non.

Le palper-rouler à pratiquer soi-même, pour se sentir bien

Il est vrai qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même : il n’est donc pas étonnant de retrouver le palper-rouler parmi les techniques de soulagement du dos, sous forme d’automassage. La technique est relativement simple ici :

-Enduisez vos mains d’huile essentielle ou d’huile végétale après les avoir chauffées

-Commencez par effectuer de petits mouvements circulaires en bas de votre dos, en remontant doucement le long de la colonne vertébrale

Sachez qu’il faut bien écouter votre corps pour lui prodiguer ce dont il a besoin : l’intensité du massage nécessaire ne sera pas la même en fonction que vous ayez des douleurs fréquentes au dos ou bien seulement suite à un faux-mouvement. On distingue justement 3 types de massages :

-Le massage peu profond et rapide

-Le massage profond et lent

-Le massage mobilisé



Qu’il s’agisse de techniques à réaliser avec vos mains ou d’accessoires pour réaliser l’automassage, le bienfait sera toujours au rendez-vous : selon les douleurs ou l’intensité de votre activité, veillez à procéder à des automassages réguliers, en respectant les indications pour en optimiser les effets !