6 recettes détox pour booster votre bien-être en été

Avec l’été qui approche, il faut non seulement prendre soin de son corps, à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur ! Éliminer les toxines accumulées pendant l’hiver, afin de redonner un coup de boost à votre organisme, ça se verra nécessairement ! Voici donc des conseils pour détoxifier votre foie et votre organisme, afin d’être au top de votre forme cet été.

Les jus détoxifiants aux agrumes

Le trio pamplemousse, citron et orange est le meilleur combo pour détoxifier votre foie avant l’été : leurs vertus antioxydantes permettent d’éliminer toutes les toxines de votre organisme et de relancer votre transit intestinal.

Pour votre recette, il suffit de presser ensemble 2 oranges, 1 citron, 2 pamplemousses et quelques gouttes d’huile d’olive. Un jus facile à réaliser et à emporter avec vous au travail.

Attention : même si l’on s’habitue vite au goût du citron ou du pamplemousse, relativement frais pour l’été, il ne faut pas en abuser. Cela peut générer des brûlures d’estomac voire des ulcères, donc restez modéré dans votre consommation.

Un smoothie ananas et kale pour vous sentir mieux

Certains ingrédients sont plus efficaces que d’autres pour détoxifier un foie : tandis que l’ananas va apporter des acides naturels, essentiels pour aider à une meilleure digestion, le kale va apporter les acides gras et foliques (et hypocaloriques) nécessaires à une bonne élimination.

Pour faire votre recette, mélangez un demi-ananas pelé avec un demi-chou kale, en ajoutant de l’huile végétale (olive, coco ou colza). Ajoutez à souhait des glaçons, pour lui donner un aspect frappé.

À consommer le matin à jeun.

Une salade détox quinoa, haricots verts et avocats

Pour éliminer le foie, il faut des produits frais et riches en fibres : c’est le cas des haricots verts. Mais il faut aussi un apport en oméga-3, et c’est là que l’avocat sera votre atout. Faites une recette avec du quinoa (qui comprend un excellent apport en protéines), et voilà votre foie prêt pour l’été !

C’est aussi une excellente recette à commencer régulièrement dans le cadre d’une perte de poids. Pour diversifier votre recette, ajoutez des noix ou des noisettes, ainsi que quelques gouttes d’huile de colza.

Poires, ail et épinards : votre recette pour détoxifier

Si les épinards ont un excellent apport en fer, ils ont aussi des vertus antioxydantes, idéales pour protéger le foie. Même chose pour les poires et l’ail, ce dernier étant l’ingrédient phare pour détoxifier un foie après d’importants excès.

Coupez une poire en quatre, ajoutez quelques poignées de feuilles d’épinards lavées, et de l’ail. Vous pouvez aussi ajouter de la viande séchée, des noix et de l’huile pour créer une salade de saison, consommable en toutes circonstances.

À consommer sans modération, surtout avec l’agréable mélange sucré-salé !

Galettes aux flocons de céréales

Les céréales comptent parmi les ingrédients à privilégier lorsque l’on veut détoxifier son organisme, à commencer par le foie. L’apport en protéine et en lutéine qu’elles amènent permet de stimuler le renouvellement cellulaire, notamment au niveau du foie.

Pour la recette, faites cuire trois pommes de terre, que vous écrasez ensuite en purée. Ajoutez des flocons de céréales et des légumes coupés, comme des haricots verts ou des épinards cuits. Faites de petites boules et mettez-les au four, sur une plaque de cuisson. Laissez pendant 30 minutes, vous pouvez ensuite consommer !

L’allié détox idéal : la soupe de poireaux

Les poireaux ont des vertus drainantes, tout en étant hypocaloriques : quelle que soit la recette, ils sont toujours parfaits à consommer, crus ou en salade. Mais en soupe, c’est encore mieux : ils permettront de faire un bouillon tout à fait diurétique, favorable à la santé de votre foie.

Pour la recette, coupez 3 poireaux, 2 carottes, 2 navets, une branche de céleri, 1 gousse d’ail et un bouquet garni, puis ajoutez-les dans une casserole d’eau en ébullition. Laissez cuire 20 minutes et dégustez après assaisonnement.



En soupe, en salade, en jus ou en repas, il existe bien des solutions pour détoxifier votre foie avant l’été, pour booster tout votre organisme. C’est bien connu : tout organisme régénéré est prêt pour affronter de nouvelles saisons… Pour rappel : la détoxification du foie doit être une cure, alors, faites-le sur une dizaine de jours, mais pas plus.