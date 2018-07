5 conseils essentiels pour bien réussir votre flip immobilier

Si vous voulez éviter que votre flip immobilier ne devienne un flop, ou bien si vous voulez des conseils sur comment investir dans l'immobilier, alors cet article est fait pour vous. On vous explique ici comment retirer le meilleur de votre opération immobilière, à travers 5 conseils essentiels. Prêts, c’est parti !

Sachez planifier votre flip immobilier

Votre opération immobilière n’est pas comme une action en bourse, que l’on retire à tout moment. Le flip immobilier vous engage sur une certaine période, avec des hauts et des bas au quotidien. L’idéal est donc de faire deux types de plannings :

-Un planning idéal, qui répertorie vos ambitions pour votre projet d’achat-revente (en termes de délai)

-Un planning de suivi, qui reprend les étapes en temps réel

L’avantage, c’est que vous avez, d’un côté, un planning avec des objectifs, de l’autre, un planning réaliste. Pensez à prendre en compte tous les éléments possibles de votre flip, qu’il s’agisse des documents administratifs à obtenir, des rénovations à effectuer ou des délais de vente nécessaires à votre opération.

Entourez-vous des meilleurs

Il faut vous constituer une « équipe étoile », avec les meilleurs dans leur domaine. Vous pouvez vous retrouver avec plusieurs interlocuteurs :

-Institutionnels, pour tout ce qui est relatif aux démarches

-Artisanaux, comme des designers d’intérieur ou des réparateurs, pour vos travaux de rénovation

-Financiers, auprès de votre banque ou de votre notariat

-Agents immobiliers (conseillers)

Rappelez-vous que vous n’avez pas la science infuse et que tout le monde ne peut pas tout connaître, qu’il s’agisse des tendances du marché, des dernières tendances en matière de décoration ou encore, des tendances à l’achat de groupes cibles.

Ciblez votre clientèle

Votre flip immobilier est une opération qui se veut être la plus rapide possible. Par conséquent, vous avez affaire à des clients dans un état d’esprit identique, qui recherchent généralement des habitations « clé en main », où tout est prêt.

Il faut donc savoir que la décoration aura toute son importance auprès d’une telle clientèle. Ne négligez pas cet aspect, en parallèle des travaux de rénovation éventuels. Vous pouvez, si vous en avez le temps, réaliser des documents de communication à l’attention de votre futur public, si vous êtes sûr de rester dans des gammes similaires.

Savoir estimer et anticiper

L’anticipation et l’estimation sont deux choses essentielles pour un flipper immobilier, mais il doit être aidé pour cela. Il ne pourra pas anticiper seul les tendances du marché de l’année, pas plus qu’il ne pourra estimer à vue d’œil le prix de revente de son achat.

En revanche, avec l’expérience et un investissement personnel conséquent, il ne fait aucun doute que vous pourrez gagner un temps précieux au cours de vos opérations d’achat-revente, notamment en ce qui concerne les démarches administratives.

Pour gagner en efficacité, n’hésitez pas à inclure les obstacles ou les difficultés potentielles inhérentes à votre opération.

Calculez votre profit et investissez dans des projets rentables

En matière de flip immobilier, il est préférable de faire de bons calculs, de manière raisonnée. Acheter un bien avec une excellente situation, mais d’importants travaux n’est pas nécessairement la meilleure option. Encore une fois, c’est là que votre équipe pourra vous appuyer : votre conseiller immobilier pourra vous alerter sur un prix étrangement trop bas, de même que votre artisan-peintre sur un problème de façade.

Avant toute opération, faites donc un récapitulatif (rapide) des pour et des contre l’achat de ce bien pour la revente. Estimez le délai nécessaire à la mise sur le marché, et imposez-vous des seuils de prix à ne pas dépasser, dans un sens comme dans l’autre.



Réussir son flip immobilier, c’est non seulement avoir des qualités de manager et de bon commercial, mais aussi savoir s’entourer : on ne peut pas toujours tout savoir ! De plus, évitez d’agir sur des coups de tête : ce sont des opérations délicates, qui nécessitent beaucoup de temps d’adaptation.