De nombreuses études le prouvent : s’épanouir au travail contribue à son épanouissement personnel. Si vous voulez en savoir plus sur les clés pour atteindre l'épanouissement professionnel, il est essentiel de commencer par connaître vos forces et vos faiblesses. Cela est d’autant plus important dans le cadre de votre travail : découvrez ici les 5 qualités interpersonnelles essentielles pour bien travailler en équipe, dans une entreprise de service, et ainsi s’épanouir au quotidien.

Être un bon communicant

La clé du succès, c’est la communication. Que ce soit entre les équipes, au sein de la hiérarchie ou bien auprès de clients, il faut savoir communiquer. Cela englobe plusieurs choses :

-Communiquer dans la façon de s’exprimer

-Communiquer dans la manière de transmettre l’information

-Communiquer dans le sens du message recherché

Être un bon communicant, ça ne s’improvise pas. C’est pourquoi il faut savoir être à l’écoute des gens, mais aussi à l’écoute de vous-même. D’autant plus que la communication peut avoir lieu à plusieurs échelles :

-Au quotidien, à travers des briefs de situation

-De manière périodique, au cours de réunions d’avancement

-Annuellement, à l’occasion de rapports

Savoir délivrer l’information au bon moment, au bon interlocuteur et de la meilleure manière possible est véritablement tout un art.

Savoir gérer les conflits

Au sein d’une entreprise de services, comme au sein de toute entreprise, les conflits sont possibles, avec les clients ou entre employés. Être en mesure de temporiser, de se calmer rapidement et de peser le pour et le contre d’une dispute est essentiel au travail d’une équipe.

Cela peut vous permettre de venir en aide à un/une collègue en difficulté, de résoudre un conflit client, ou bien de vous justifier auprès de votre hiérarchie.

La gestion de conflit passe aussi bien par la capacité à apaiser les tensions qu’à identifier le fond du problème ayant provoqué le déclenchement dudit conflit. Pour cela, il faut faire preuve de patience et de fine psychologie.

Bien gérer son temps et ses priorités

Pour faciliter le travail d’une équipe au quotidien, il est essentiel de savoir respecter un tableau des tâches collectif, mais aussi individuel. Savoir identifier les priorités, reconnaître les enjeux immédiats d’un problème ou réaliser des missions en temps imparti, sont aussi de qualités interpersonnelles qui feront de vous un bon collègue et un bon employé.

Pour cela, beaucoup de patience, mais aussi de capacité d’anticipation, sont nécessaires. Il faut disposer de solides capacités d’organisation, et savoir passer du théorique à l’opérationnel très rapidement.

Être proactif

Il n’y a rien de plus satisfaisant qu’un employé et collègue capable de prendre des initiatives, de faire preuve d’anticipation et de bienveillance. Cela peut se retrouver à diverses échelles :

-Dans l’accomplissement des missions, en recherchant sans cesse l’objectif suivant

-Dans la vie quotidienne du service, en étant à l’initiative de projets de cohésion d’équipe

La proactivité se caractérise aussi par une habilité à prendre des décisions rapidement, en accord avec des procédures propres à chaque entreprise.

Se montrer flexible et adaptable

Pour bien travailler en équipe, il faut savoir se montrer flexible et adaptable, les deux qualités ayant des définitions différentes. Tandis que la flexibilité fait plutôt référence à votre attitude par rapport aux autres (conciliation, échanges, discussions), l’adaptabilité se réfère aussi à votre environnement direct (contact client par exemple).

Que ce soit avec votre hiérarchie, vos collègues ou bien les clients, se montrer toujours positif et avenant est une qualité interpersonnelle certaine pour avancer et s’épanouir dans son travail.



Que ce soit envers les clients ou le reste de son équipe, ces 5 qualités interpersonnelles feront de vous un excellent élément au sein de l’entreprise de services. Cela vous permettra également de vous épanouir professionnellement, ce qui aura nécessairement un impact sur votre vie personnelle. Allez de l’avant !