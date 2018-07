Explorer le Canada d'Est en Ouest : quel parcours suivre ?

L’Est, tout comme l’Ouest du Canada, offre de magnifiques paysages et des coins incontournables pour tous les amoureux de la nature. Difficile donc de choisir quelle partie du pays privilégier : pourquoi ne pas simplement choisir d’explorer le Canada d’Est en Ouest ? Au départ de Montréal, quels sont les meilleurs circuits à suivre pour ne rien louper du Canada ?

Le circuit rapide : 7 étapes incontournables

Si vous n’avez que peu de vacances, un circuit rapide reste encore la meilleure option. Afin d’être encore plus efficace, il est préférable d’utiliser des applications de planification de voyage pour minimiser les imprévus, tels que les horaires de bus, la météo ou encore, les jours d’ouverture des principales attractions.

En seulement quelques jours de voyage, il faudra bien entendu faire des choix de destination, mais certaines sont plus incontournables que d’autres. Pour votre circuit rapide au départ de Montréal, vous pourrez donc choisir les étapes suivantes :

-Toronto, la ville bouillonnante

-Les impressionnantes chutes du Niagara

-Calgary, en pleine nature

-Ottawa, la capitale

-Kelowna, un endroit unique de Colombie-Britannique

-L’Île de Vancouver, un lieu incroyable d’apaisement

-Vancouver, l’étape finale, en apothéose

Il est vrai que résumer le Canada à ces quelques étapes n’est pas forcément révélateur, mais cela vous donnera l’occasion de côtoyer toute la diversité culturelle et naturelle du pays.

Prenez deux semaines pour voir le Canada d’Est en Ouest

Ici au Québec, il y a bien des choses à voir. La côte Est regorge en effet de lieux somptueux, et quelques jours ne suffisent pas à tout faire : ça sera votre premier temps de voyage, avant de rejoindre progressivement la côte Ouest !

Compter deux semaines de voyage est une bonne option si vous avez un budget à consacrer à des activités annexes, pour vous rendre dans les parcs nationaux par exemple. Dans ce cas, toujours au départ de Montréal, votre planning de voyage sera plus étoffé, avec plus de villes et de lieux incontournables, tels que :

-La Mauricie, pour découvrir cette zone naturelle incomparable à l’Est

-Les Mille-Îles, un archipel doublé d’un parc national à Saint-Laurent

-Les chutes du Niagara

-Toronto, où vous pourrez visiter les îles éponymes

-Ottawa, la capitale

-Visite de la Gaspésie, une région de l’Est très attractive

-Voyage en Rocky Mountaineer pour traverser le pays

-Squamish, la ville préférée des sportifs de la côte Ouest

-Grouse Mountain, pour une immersion totale

-Vancouver et ses îles, pour finir sur une jolie note

Il faut facilement compter 15 jours de voyage ici, sachant que le Rocky Mountaineer vous prendra déjà 500 km, soit une à deux journées de voyage. Entre Toronto et Ottawa, privilégiez un déplacement en avion, pour gagner du temps, mais installez-vous devant la beauté des paysages de la Gaspésie, en contrepartie.

Le road-trip d’un mois, l’option la plus avantageuse

Entre amis ou en famille, un road-trip d’un mois risque bien de vous donner de magnifiques souvenirs en tête ! En effet, avec quinze jours supplémentaires, vous pourrez non seulement prendre le temps d’apprécier d’autant plus vos escales dans des destinations canadiennes uniques, mais aussi de profiter d’activités uniques, que l’on ne trouve qu’au Canada. C’est le cas par exemple :

-De la mythique Promenade des Glaciers, à laquelle il faut consacrer au moins deux jours

-L’excursion aux alentours de Winnipeg pour voir les ours polaires

-Une escale au somptueux Fjord de Saguenay

Votre itinéraire longue durée au départ de Montréal pourrait donc ressembler au parcours suivant :

-Montréal, le parc de la Gaspésie

-La Mauricie

-Ottawa

-Les Mille-Îles

-Les chutes du Niagara

-Toronto

-Winnipeg et son excursion unique

-Churchill, une ville typique et authentique

-Le lac Maligne

-Jasper et les alentours

-Le Lake Louis, avec la Bow Valley Parkway

-Les îles de Vancouver

-Squamish

-Grouse Mountain

-Vancouver

Vous l’aurez compris, il y a de multiples villes à voir, de nombreux lieux à explorer, et le mieux reste encore de disposer d’un mois complet pour en faire un maximum, sans se presser !



Que ce soit pour quelques jours ou quelques semaines, visiter le Canada se fera en plusieurs étapes : il serait étonnant d’avoir le temps de tout voir en seulement quelques temps. Mais grâce à des applications de voyage, vous pourrez facilement organiser votre séjour d’Est en Ouest dans l’un des plus beaux pays au monde !