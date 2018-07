5 façons de contribuer à préserver votre environnement au quotidien

Protéger l’environnement : voilà l’un des enjeux phares de la planète des décennies à venir. Pour cela, des actions collectives sont nécessaires, mais aussi à l’échelle individuelle. Il existe donc de nombreuses manières de préserver votre environnement au quotidien, en ayant un impact pour le reste de la planète. Voici 5 façons d’y contribuer, à votre manière.

Adopter un mode de vie sain et respectueux de l’environnement

Préserver votre environnement, c’est d’abord préserver l’environnement tout court. Cela revient à parler écologie et économies au quotidien, dans l’idée d’adopter un mode de vie plus frugal, qui sera, de facto, plus respectueux de l’environnement.

Saviez-vous que les déplacements professionnels sont énergivores et consomment non seulement du temps, mais aussi (beaucoup) d’argent ? Des solutions alternatives existent pourtant :

-Utiliser les transports en commun

-Faire du covoiturage

-Optimiser vos trajets en faisant le minimum de déplacements possibles

Il est aussi recommandé de penser de manière frugale au quotidien, que ce soit pour alléger vos factures d’assurances, payer vos courses moins cher ou bien consommer moins de plastique. L’ennemi de l’environnement, c’est la surconsommation.

Avoir recours à de petites astuces pour préserver l’environnement

Votre foyer est aussi fortement énergivore, que ce soit en énergie électrique, en eau ou en accumulation de déchets. Face à cela, de petites astuces peuvent permettre de préserver votre environnement, et celui de votre quartier :

-Contre les pertes énergétiques, utilisez du matériel dernier cri (laveuse, sécheuse) ou bien veillez à fermer les lumières

-Contre la perte, adoptez des techniques comme la récupération d’eau de pluie

-Contre les déchets, optez pour le compost

Aussi, nous pouvons vous donner des conseils pour consommer moins d'eau au quotidien, comme de limiter votre temps passé sous la douche, de recycler l’eau potable pour vos plantes et votre extérieur, ou encore, de mettre vos appareils électriques en mode économie.

Choisir une alimentation écoresponsable

Le respect de l’environnement, ça passe aussi par une alimentation respectueuse de l’environnement : pour certains, les produits transformés ou animaliers ne le sont pas. Ils deviennent donc vegans ou végétariens, pour faire la différence.

Une autre manière de consommer de manière écoresponsable est d’avoir son propre potager, sans produit chimique ni insecticide. Mais cela n’est pas toujours possible : l’espace disponible et les hivers rudes sont souvent un frein à ce type de culture.

De plus, la pollution du sol est avérée dans de nombreux quartiers du Québec : il est donc préférable de consommer des produits éthiques, issus d’une alimentation respectueuse des sols et de la planète. Qui plus est, le producteur, généralement issu d’un pays pauvre, est justement rémunéré.

Préférer les méthodes naturelles au quotidien

Pour nettoyer vos sols, préférez le savon de Marseille plutôt que les détergents habituels, réputés pour avoir un impact néfaste sur votre santé (sans compter le danger que cela représente pour les enfants en bas âge).

De manière générale, les produits naturels seront plus respectueux de l’environnement et de votre environnement :

-Produits cosmétiques à base d’aloe vera par exemple

-Produits d’entretien à base d’ingrédients naturels comme la lavande

-Produits parfumés à base d’huiles essentielles

Même chose lorsque vous voudrez repeindre votre salon ou aménager votre patio : choisissez des matériaux neutres, non toxiques, comme la peinture ayant une faible teneur en COV ou du bois.

Mettre en place des systèmes pour préserver l’environnement

Si vous disposez d’un budget plus conséquent, vous pouvez toujours installer des dispositifs pour préserver l’environnement. Certains outils seront plus intéressants que d’autres, et auront un double usage :

Les citernes de récupération d’eau de pluie seront parfaites pour un usage en circuit fermé dans votre maison, permettant ainsi des économies en eau

Les panneaux solaires sont un bon moyen d’être indépendant sur le plan électrique

À vous de comparer les devis pour que l’investissement initial ne soit plus conséquent que le rendement attendu.



Préserver votre environnement et la planète peut se faire à travers des gestes du quotidien, de nouvelles habitudes, des changements dans vos mentalités. Grâce à ces 5 conseils, vous pourrez efficacement réduire votre impact environnemental, tout en faisant des économies au passage.