5 métiers qui recrutent le plus

Les métiers les plus en demande en 2018 concernent de nombreux secteurs d’activités. En voici 5 qui offrent le plus d’emplois sur le marché québécois actuellement.

Vérificateur comptable

Croissance oblige, les entreprises sont en pleine expansion. Le marché recherche des vérificateurs comptables pour l’analyse des documents comptables et des registres financiers de particuliers et d’entreprise, que ce soit dans le secteur privé ou public. Les travailleurs autonomes ont également un bel avenir devant eux.

Il faut aimer travailler avec les chiffres bien sûr, mais aussi rédiger pour informer. Un diplôme universitaire assorti d’un programme de formation approuvé par une association provinciale de comptables agréés est exigé.

Gestionnaire des systèmes informatiques

Les administrateurs internet sont actuellement très en vogue, mais pas seulement. Des postes très intéressants de chef de service informatique sont à pourvoir. Leur mission consiste à planifier, organiser, contrôler et évaluer les logiciels informatiques et de télécommunication, les réseaux et systèmes informatiques, mais aussi le traitement électronique de l’information. Vous gérez le budget, recrutez et surveillez les analystes, programmateurs, ingénieurs et techniciens en informatique.

Pharmacien

Si vous êtes pharmacien ou en passe de le devenir, il faut vous inscrire dans une agence de placement à Montréal. Vous trouverez du travail dans le milieu hospitalier où vous serez consultant auprès des médecins. Vous pouvez également participer à des programmes de recherche de traitement médicaux en collaboration avec des chimistes, des ingénieurs et des pharmacologues.

Votre mission en pharmacie communautaire : fournir des médicaments, mais aussi des conseils de santé, évaluer les besoins et appréhender les contre-indications en fonction du profil pathologique du patient.

Personnels en ressources humaines

Plusieurs niveaux de recrutement existent : techniciens, mais aussi responsables en gestion des ressources humaines. Les activités sont variées : rédaction des règlements en regard des lois du travail, gestion de la paie, gestion de la formation, recrutement… Des perspectives professionnelles assez riches.

Adjoint administratif

Le secrétariat a le vent en poupe ! Plus de 800 offres d’emploi attendent d’être pourvues au Québec d’ici l’année 2019. Avec une formation courte, 24 mois, il est donc possible d’accéder à un emploi offrant de belles perspectives de carrière : adjoint à la direction, adjoint aux ressources humaines, secrétaire comptable, secrétaire médicale… avec un salaire moyen plutôt attractif, 19 dollars de l’heure soit 37 800 dollars à l’année.

Le marché de l’emploi se porte plutôt bien dans certains secteurs, l’occasion d’orienter ses choix professionnels.